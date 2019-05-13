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13 травня 2019, понеділок, 19:01 18
Верховна Рада і партії 2019-05-13T21:45:03+03:00
Українські Новини
У Раді запропонували повернути Президенту право призначати голову КМДА

У Раді запропонували повернути Президенту право призначати голову КМДА

Валерій Писаренко. Фото: facebook.com/vpysarenko
Валерій Писаренко. Фото: facebook.com/vpysarenko

Депутат Верховної Ради України Валерій Писаренко (депутатська група "Партія "Відродження") повідомив про реєстрацію проект закону, що передбачає повернення Президенту України права призначати на посаду голову Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Про це парламентарій повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні зареєстрував законопроект щодо вдосконалення порядку управління столицею. Сенс простий, запропонував повернути можливість призначати голову КМДА указом Президента. А також наділити його достатніми повноваженнями, щоб зробити Київ справжньою європейською столицею.

Стан столичних справ лише підтверджує необхідність надання великих можливостей для держави в питанні наведення порядку в Києві", - написав народний депутат.

Як повідомляли Українські Новини, 23 квітня нардеп Писаренко почав збір підписів за зняття Андрія Парубія з посади голови парламенту.

Станом на 13:00 25 квітня Писаренко зібрав 33 підписи депутатів за зняття з посади Парубія. Нардеп продемонстрував підписні листи з підписами 33 депутатів, серед яких були помічені: співголова об'єднання "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, голова фракції "Опозиційний блок" (ОБ) Вадим Новинський, Микола Скорик (ОБ), Юхим Звягільський (ОБ), Олександр Долженков (ОБ), Дмитро Святаш ("Відродження"), Дмитро Шенцев (ОБ), Євген Мураєв (позафракційний), Юлій Іоффе (позафракційний).

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