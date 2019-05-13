При снижении избирательного барьера в парламент попадут 8-9 партий, – Карасев

Политолог Вадим Карасев считает, что в украинский парламент следующего созыва могут пройти 8-9 партий, если будет снижен избирательный барьер до 3%.

Об этом он заявил в эфире телевизионного канала "112 Украина".

По его мнению, основная борьба будет в так называемом центральном поле, где очень высоки шансы на проход в Раду у многих партий.

"На электоральном поле, где "Оппозиционная платформа" и "Оппозиционный блок", где Медведчук - Бойко и Новинский - Мураев, другим партиям будет трудно занять место. А вот от Зеленского и его политической силы в центральном электоральном поле избиратель будет дрейфовать", - сказал политолог.

По его словам, именно в этом электоральном поле имеют шансы на проход в Раду будущая партия Вакарчука, а также "Батьківщина", "Социальная справедливость" Аллы Шлапак, "Самопомощь", "Слуга народу", "Гражданская позиция", "Укроп", "Радикальная партия", и, возможно, "Удар" Кличка.

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Эксперт отметил, что, если в Раду пройдет много партий, роль спикера (председателя Верховной Рады Украины) в политической жизни страны резко увеличится.

"У нас фактически будет второй Президент – председатель Верховной Рады, потому что, когда много фракций, повышается роль спикера, который может ними манипулировать, играть и так далее. Это игра парламентская, и спикер будет договаривается со всеми фракциями. У нас по Конституции в случае, если что-то случиться с Президентом, именно спикер исполняет обязанности Президента. Важно будет, кто из тройки – Президент, спикер и премьер-министр, кто из них более договороспособен, потому что игроков много и с ними договариваться придется", - констатировал Карасев.

Также он отметил, что в данный момент в обществе есть особый запрос на молодых политиков в возрасте от 25 до 40 лет.