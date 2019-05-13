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13 мая 2019, понедельник, 17:07 79 Мнение
Экономика 2019-05-13T17:08:18+03:00
Українські Новини
Порошенко ищет возможность вернуть команду Дмитрия Вовка в НКРЭКУ, – Землянский

Порошенко ищет возможность вернуть команду Дмитрия Вовка в НКРЭКУ, – Землянский

Валентин Землянский. Фото: istochnik.info
Валентин Землянский. Фото: istochnik.info

Бывший начальник Управления по связям с общественностью Национальной акционерной компании (НАК) "Нефтегаз Украины", независимый эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что Президент Украины Петр Порошенко изыскивает возможность вернуть команду Дмитрия Вовка в состав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"А Петр Алексеевич (Порошенко) молодец. Пока все ожидают посадок Зеленского, прекрасный Президент сажает подснежники. Вслед за судьями и военными занялся и энергетикой. Поговаривают, что Банковая активно ищет варианты возвращения команды Димы Вовка в НКРЭКУ. В частности, Виктории Морозовой, активно плюсовавшей Дюссельдорфы и Роттердамы.

А в комплексе с кандидатурой в премьеры дерзкого реформатора (Андрея) Коболева, анонсированной Игорем Валерьевичем (Коломойским), продюсером мини-сериала "Думай-те" и специалиста по слияниям государственного и частного капитала на бытовой основе, так и вообще картина маслом. В общем "Перезагрузка, так перезагрузка", - написал Землянский.

Напомним, 30 мая 2018 года Порошенко уволил председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка в рамках ротации.

В марте 2017 года Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЭКУ. К председателю и членам комиссии, находящимся на должности по состоянию на дату вступления в силу этого закона, Президент применяет ротацию, согласно которой члены НКРЭКУ подлежат увольнению в следующие сроки: 2 члена - не позднее 6 месяцев с даты вступления закона в силу (Юрий Голляк и Владимир Евдокимов); 2 члена - не позднее 12 месяцев (Виктория Морозова и Борис Цыганенко); 2 члена - не позднее 18 месяцев (председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк и Руслан Машляковский).

В конце мая 2017 года Порошенко уволил Голляка и Евдокимова с должности членов НКРЭКУ, 27 ноября - Цыганенко, 13 декабря - Морозову.

Как сообщали Українські Новини, 8 мая, отвечая на вопрос о том, кто из членов старой системы власти, по его мнению, хорошо выполнил свою работу, бизнесмен Игорь Коломойский  похвалил менеджмент "Нефтегаза Украины".

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