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13 мая 2019, понедельник, 16:12 686
Внешняя политика 2019-05-13T16:40:43+03:00
Українські Новини
Климкин угрожает Западу выходом Украины из Минских соглашений

Климкин угрожает Западу выходом Украины из Минских соглашений

Павел Климкин. Фото: Українське Фото
Павел Климкин. Фото: Українське Фото

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил в Брюсселе (Бельгия), что Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений в том случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с Российской Федерации (РФ) в Совете Европы.

Об этом сообщило интернет-издание "Европейская правда".

Климкин отметил, что на встречах 12 мая (воскресенье вечером) и 13 мая (сегодня) уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств.

"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - сказал он.

Отвечая на вопрос "Европейской правды", Климкин отметил, что несмотря на отсутствие прямой связи между "Минском" и санкционным давлением на РФ в Совете Европы, у Украины есть основания для такого шага. "Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям неподконтрольной украинской власти территории Донбасса), вы пойдете на шаги навстречу России - тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", - пояснил он.

Как сообщала "Европейская правда", главным лоббистом снятия санкционного давления является Германия, которую поддерживают французы и ряд других государств. Климкин подтвердил, что сконцентрировался на переговорах с ними.

"Немцы это услышали, и французы это услышали, и голландцы. Согласились? Спросите у них. Но с немецким министром мы отдельно очень долго это обсуждали сегодня", - подытожил Климкин.

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