"Відродження" призвала Раду как можно скорее назначить дату инаугурации, – СМИ

Депутатская группа "Партия "Відродження" предложила парламентским фракциям как можно быстрее назначить дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Сегодня, 13 мая, сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виталий Хомутынник выступил с таким призывом на заседании Согласительного совета руководителей фракций.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

Также группа призвала председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия выступить в роли модератора согласования этой даты.

По словам Хомутынника, нельзя всерьез обсуждать решение главных вопросов в государстве, не учитывая позицию по ним новоизбранного Президента. Народный депутат призвал определить дату инаугурации в ближайшее время.

"Мы видим, что вокруг этого происходит много спекуляций, и тональность разговоров как с одной, так и с другой стороны не совсем приемлема. Мы понимаем, что инаугурация должна состояться как можно быстрее. Есть 5 постановлений с предложениями даты – начиная с 19 мая и заканчивая 1 июня. Наша фракция поддержит любое из постановлений, которое будет согласовано между новоизбранным Президентом и парламентом", – сказал Хомутынник.

Он также призвал Парубия провести еще одну встречу с Владимиром Зеленским.

"Именно председатель Верховной Рады должен стать модератором общения с новоизбранным Президентом, созвать еще одну встречу с ним или его командой для того, чтобы определить, какая именно дата инаугурации будет приемлемой. И закрыть этот вопрос, двигаться дальше! Потому что, с одной стороны, есть обращения с ультиматумами, с другой – есть позиции, которые фракции не до конца высказывают. Поэтому давайте этот вопрос решим сегодня и уже завтра на утреннем заседании примем это решение", – предложил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

Он призвал лидеров фракций и новоизбранного Президента не искать поводов для противостояния.

"Я хочу обратиться как к лидерам фракций, так и к новоизбранному президенту и его команде: не надо делать шаги, которые приведут к противостоянию. Надо, наоборот, показать пример взаимодействия и построения тех демократических ценностей, за которые боролись все кандидаты", – сказал Хомутынник.