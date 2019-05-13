подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
13 мая 2019, понедельник, 14:50 896
Верховная Рада и партии 2019-05-13T14:59:27+03:00
Українські Новини
"Відродження" призвала Раду как можно скорее назначить дату инаугурации, – СМИ

"Відродження" призвала Раду как можно скорее назначить дату инаугурации, – СМИ

Виталий Хомутынник. Фото: vidrodzhennya.org.ua
Виталий Хомутынник. Фото: vidrodzhennya.org.ua

Депутатская группа "Партия "Відродження" предложила парламентским фракциям как можно быстрее назначить дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Сегодня, 13 мая, сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виталий Хомутынник выступил с таким призывом на заседании Согласительного совета руководителей фракций.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина".

Также группа призвала председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия выступить в роли модератора согласования этой даты.

По словам Хомутынника, нельзя всерьез обсуждать решение главных вопросов в государстве, не учитывая позицию по ним новоизбранного Президента. Народный депутат призвал определить дату инаугурации в ближайшее время.

"Мы видим, что вокруг этого происходит много спекуляций, и тональность разговоров как с одной, так и с другой стороны не совсем приемлема. Мы понимаем, что инаугурация должна состояться как можно быстрее. Есть 5 постановлений с предложениями даты – начиная с 19 мая и заканчивая 1 июня. Наша фракция поддержит любое из постановлений, которое будет согласовано между новоизбранным Президентом и парламентом", – сказал Хомутынник.

Он также призвал Парубия провести еще одну встречу с Владимиром Зеленским.

"Именно председатель Верховной Рады должен стать модератором общения с новоизбранным Президентом, созвать еще одну встречу с ним или его командой для того, чтобы определить, какая именно дата инаугурации будет приемлемой. И закрыть этот вопрос, двигаться дальше! Потому что, с одной стороны, есть обращения с ультиматумами, с другой – есть позиции, которые фракции не до конца высказывают. Поэтому давайте этот вопрос решим сегодня и уже завтра на утреннем заседании примем это решение", – предложил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".

Он призвал лидеров фракций и новоизбранного Президента не искать поводов для противостояния.

"Я хочу обратиться как к лидерам фракций, так и к новоизбранному президенту и его команде: не надо делать шаги, которые приведут к противостоянию. Надо, наоборот, показать пример взаимодействия и построения тех демократических ценностей, за которые боролись все кандидаты", – сказал Хомутынник.

Больше новостей о: Виталий Хомутынник Инаугурация Відродження Владимир Зеленский

Архив
Новости
Зеленского оштрафовали на 850 гривен за демонстрацию избирательного бюллетеня 15:19
В России рассказали, при каких условиях будут выплачивать пенсии жителям ОРДЛО 15:06
Покупка ДТЭК двух облэнерго никак не повлияет на рынок распределения электроэнергии, - инвестаналитик 15:00
"Відродження" призвала Раду как можно скорее назначить дату инаугурации, – СМИ 14:50
Масштабные пожары и грозное войско: HBO показал зрелищный тизер 6 эпизода "Игры престолов" 14:45
больше новостей
Жена принца Гарри отмечает первый День матери: опубликовано новое фото первенца Маркл 18:42
Видео дня: в ВСУ показали, как "захватывают" судна в открытом море 18:22
Крабы выбросились на берег. Фото: Фейсбук/Дмитрий Ревун
Под Одессой на берег моря выбросило десятки крабов 19:52
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
Сегодня День матери: происхождение и традиции праздника 06:15
больше новостей
Почетное консульство Украины в Кальяри. Фото: facebook.cоm/ukr.embassy.italy
Украина открыла консульство на Сардинии 18:22
Сегодня Зеленского будут судить за нарушение по ведению предвыборной агитации 08:27
Лукашенко потребовал, чтобы Россия выплатила компенсацию за грязную нефть 22:28
Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля 16:58
Регистрация Налоговой службы приостановлена госрегистратором 09:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok