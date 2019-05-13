"Відродження" закликала Раду якомога швидше призначити дату інавгурації, – ЗМІ

Депутатська група "Партія "Відродження" запропонувала парламентським фракціям якнайшвидше призначити дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського. Сьогодні, 13 травня, співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік виступив з таким закликом на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

Також група закликала голову Верховної Ради України Андрія Парубія виступити у ролі модератора узгодження цієї дати.

За словами Хомутинніка, не можна серйозно обговорювати вирішення головних питань в державі, не враховуючи позицію щодо них новообраного Президента. Народний депутат закликав призначити дату інавгурації найближчим часом.

"Ми бачимо, що навколо цього відбувається багато спекуляцій, і тональність розмов як з одного, так і з іншого боку не зовсім прийнятна. Ми розуміємо, що інавгурація має відбутися якомога швидше. Є 5 постанов із пропозиціями дати – починаючи з 19 травня та закінчуючи 1 червня. Наша фракція підтримає будь-яку з постанов, яка буде погоджена між новообраним Президентом і парламентом", – сказав Хомутинник.

Він також закликав Парубія провести ще одну зустріч з Володимиром Зеленським.

"Саме голова Верховної Ради повинен стати модератором спілкування з новообраним Президентом, скликати ще одну зустріч з ним або його командою для того, щоб визначити, яка саме дата інавгурації буде прийнятною. І закрити це питання, рухатися далі! Тому що, з одного боку, є звернення з ультиматумами, з іншого – є позиції, які фракції не до кінця висловлюють. Тому давайте це питання вирішимо сьогодні та завтра на ранковому засіданні приймемо це рішення", – запропонував співголова депутатської групи "Партія "Відродження".

Він закликав лідерів фракцій та новообраного Президента не шукати приводів для протистояння.

"Я хочу звернутися як до лідерів фракцій, так і до новообраного Президента та його команди: не треба робити кроків, які призведуть до протистояння. Треба, навпаки, показати приклад взаємодії та побудови тих демократичних цінностей, за які змагалися всі кандидати", – сказав Хомутинник.