Легковушка протаранила троллейбус с пассажирами в Киеве

В Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля Honda и троллейбуса с пассажирами. Легковушка на скорости влетела в общественный транспорт. Пострадавших нет, сообщает "Информатор".\r\nДТП произошло около 20:30. \r\nПо данным водителя Honda, он двигался по Голосеевскому проспекту на скорости не более 70 километров в час. Правоохранители подтвердили, что мужчина за рулем легковушки находился в трезвом состоянии. В автомобиле сработали подушки безопасности, что и спасло водителя от травм.\r\n\r\nМашина заехала передней частью под троллейбус. Из-за это у автомобиля смят перед, а также отпали номерные знаки. Среди пассажиров троллейбуса тоже нет пострадавших.\r\n\r\nНа месте происшествия работал наряд патрульной полиции и карета скорой помощи. Детали и причины аварии устанавливают правоохранители.\r\nДТП на Голосеевском проспекте. Фото: "Информатор"\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 движение на Голосеевском проспекте был заблокирован из-за провала асфальта.