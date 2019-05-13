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13 мая 2019, понедельник, 09:03 876
Происшествия 2019-05-13T10:30:02+03:00
Українські Новини
Легковушка протаранила троллейбус с пассажирами в Киеве

Легковушка протаранила троллейбус с пассажирами в Киеве

В Киеве на Голосеевском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля Honda и троллейбуса с пассажирами. Легковушка на скорости влетела в общественный транспорт. Пострадавших нет, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 20:30. 

По данным водителя Honda, он двигался по Голосеевскому проспекту на скорости не более 70 километров в час. Правоохранители подтвердили, что мужчина за рулем легковушки находился в трезвом состоянии. В автомобиле сработали подушки безопасности, что и спасло водителя от травм.

Машина заехала передней частью под троллейбус. Из-за это у автомобиля смят перед, а также отпали номерные знаки. Среди пассажиров троллейбуса тоже нет пострадавших.

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции и карета скорой помощи. Детали и причины аварии устанавливают правоохранители.

ДТП на Голосеевском проспекте. Фото: ДТП на Голосеевском проспекте. Фото: "Информатор"

Как сообщали Українські Новини, в 2018 движение на Голосеевском проспекте был заблокирован из-за провала асфальта.

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