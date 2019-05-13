Футбольный турнир среди школьников памяти Валерия Лобановского становится все более массовым, - Костюченко

"В столице Украины прошел традиционный футбольный турнир среди школьных команд на призы Героя Украины, знаменитого киевлянина, футболиста и тренера с мировым именем Валерия Лобановского. Эти соревнования стали с прошлого года ежегодными и в них участвует все большее количество команд". Об этом в комментарии Українськими Новинам сообщил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

По словам футбольного чиновника, данными соревнованиями совместно с Национальной футбольной союзом занимаются и местные физкультурно-оздоровительные организации. А цель турнира - привить детям и подросткам желание к активному отдыху, спорту и самой любимой в мире игры - футболу.

Как сообщили редакцию в ФФУ, в минувшие выходные в Киеве состоялось торжественное закрытие соревнований финальной части турнира.

По итогам матчей, которые проходили с 15 апреля по 11 мая и в которых приняли участие представители восьми столичных школ, были выявлены победители соревнований. Почетное третье место досталось школе № 130, которая победила игроков из школы № 37 со счетом 4:1. В решающей игре с таким же счетом команда школы № 319, на базе которой открылась новая футбольная площадка с искусственным покрытием, победила команду школы № 110. Стоит подчеркнуть, что триумфатором турнира стал коллектив из школы, в которой учился Валерий Лобановский и которая носит его имя.

"Для Федерации футбола Украины уже стало обязанностью и доброй традицией организовывать и поддерживать различные профильные мероприятия в честь знаменитых отечественных игроков. Есть Кубки Лобановского и Банникова среди сборных команд, есть турниры в честь Гусина, Баля. Появились хорошие детские соревнования на призы Беланова. И ФФУ будет и в дальнейшем пропагандировать среди детей и молодежи подобные игры, которые станут пропагандировать известных отечественных игроков и тренеров среди подрастающего поколения", - резюмировал в приветственном обращении к участникам соревнований Вадим Костюченко.

После торжественного закрытия турнира почетные гости посетили музей, расположенный в кабинете физики школы № 319 и посвященный известному ее ученику, Валерию Лобановскому. Отныне отдельное место в музее займет футболка национальной сборной Украины с автографами ее игроков, которую презентовала Федерация футбола Украины.