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12 мая 2019, воскресенье, 20:53 3376
Происшествия 2019-05-12T20:58:16+03:00
Українські Новини
Подростков, которые избили прохожего и сняли это на телефон, арестовали в Харькове

Подростков, которые избили прохожего и сняли это на телефон, арестовали в Харькове

В Харькове Ленинский районный суд избрал для двух несовершеннолетних, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений 24-летнему мужчине, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передают Українські Новини.

По словам правоохранителей, это произошло в конце марта возле Привокзальной площади.

"Двое парней 16 и 17 лет поссорились с прохожим. По словам подозреваемых, конфликт возник из-за того, что мужчина якобы предложил им приобрести наркотические средства. Во время ссоры подростки набросились на оппонента. Они били жертву ногами по различным частям тела и нанесли несколько ударов пустой бутылкой по голове. Избиение злоумышленники снимали на телефон",  - сказано в сообщении.

От полученных травм пострадавший потерял сознание, а подозреваемые скрылись с места происшествия.

Во время задержания в мобильном телефоне одного из парней обнаружили видео жестоких побоев.

Согласно санкции статьи (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщали Українські Новини, в Житомире подростки жестоко избили девушку и выложили видео в интернет. 

Ранее в центре Киева толпа подростков жестоко избила мужчину.

До этого в Киеве подростки избили мужчину около метро "Дворец спорта".

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