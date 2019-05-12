Начальник Генштаба Муженко заявляет о взломе своей страницы на Facebook

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявляет о взломе своей страницы в социальной сети Facebook.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - написал он.

По его словам, военные не вмешиваются в политические процессы в стране.

По состоянию на 13:30 воскресенья какая-либо информация провокационного характера на странице Муженка отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве хакеры взломали компьютерную систему в торговом центре и показали нацистскую свастику.

Ранее хакеры взломали около 50 млн аккаунтов в Facebook.