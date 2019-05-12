Начальник Генштаба Муженко заявляет о взломе своей страницы на Facebook

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявляет о взломе своей страницы в социальной сети Facebook.\r\nОб этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания", - написал он.\r\nПо его словам, военные не вмешиваются в политические процессы в стране.\r\nПо состоянию на 13:30 воскресенья какая-либо информация провокационного характера на странице Муженка отсутствует.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киеве хакеры взломали компьютерную систему в торговом центре и показали нацистскую свастику.\r\nРанее хакеры взломали около 50 млн аккаунтов в Facebook.