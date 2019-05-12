Новинский поздравил всех украинок с православным женским праздником.

"Сегодня, и всю предстоящую неделю мы празднуем православный женский праздник – память Святых Жен-мироносиц", написал на своей странице в Фейсбук глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский.

"В старину наши благочестивые предки в эти дни поздравляли своих матерей, жен, сестер и дочерей. Роль женщины всегда была особенной. Через женщину было явлено таинство Богорождения. Через женщину Господь дал явиться и каждому из нас на свет. Именно женщины традиционно являются хранительницами семейного очага. И именно Женам-мироносицам Господь первым открыл тайну Своего Воскресения. И уже Святые спутницы Христа сообщили эту благую весть апостолам и всему человечеству. Бог дал женщине дар верить и мыслить сердцем. Поэтому именно женщине порой легче сердцем понять то, что мужчине сложно понять рационально, разумом. Женщины более сердечны, сострадательны, миролюбивы".

"Именно за эти качества Женам-мироносицам первым и открыл Господь Свою тайну Воскресения, избрав их сосудом Своего благовестия. А еще потому, что только они остались верны ему до конца, когда даже апостолы в страхе разбежались, и были с ним и на Крестном пути, и на Голгофе, и ничего не убоявшись пришли ко гробу помазать тело его", - считает Новинский.

Он также отмечает, что слова миро и мир близки по звучанию, и со временем слово "Мироносицы" обрело новый смысл - те, кто несут мир, те, кто утверждают мир. И как в те дни, так и сейчас наши православные сестры во Христе являются для всех своих родных и близких отрадой и поддержкой, радостью и умиротворением. "Пусть Господь и Матерь Божия укрепляют вас и даруют всё необходимое вам и вашим близким. Пусть наполнятся ваши сердца радостью, а в ваших домах поселятся любовь, здоровье и благополучие! Несите мир и милосердие, любите и будьте любимы!".

В этот день и всю последующую неделю Православная церковь вспоминает святых жён — свидетельниц страданий, смерти и Воскресения Иисуса Христа. Жёнам-мироносицам первым явился воскресший Иисус. От них произошло пасхальное приветствие "Христос воскресе!". Жены-мироносицы в ночь Воскpесения Хpистова спешили ко гpобy Господню с миpом в pyках, чтобы по восточномy обычаю возлить благовонные аpоматы на Тело Спасителя. Слово миpоносицы означает "носящие миро". Это те женщины, которые в ночь Воскpесения Хpистова спешили ко гpобy Господню с миpом в pyках, чтобы по восточномy обычаю возлить благовонные аpоматы на бездыханное Тело своего Божественного Учителя. В то время как многие ученики Христа разбежались, опасаясь гонений, и сидели за закрытыми дверями "страха ради иудейского", эти женщины преодолели страх перед грозящими им опасностями и движимые любовью ко Иисусу отправились к его гробу, даже несмотря на то, что вход туда был завален камнем, и иудейские начальники выставили стражу. В православной церкви этот день отмечается как праздник всех женщин-христианок.