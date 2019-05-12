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12 мая 2019, воскресенье, 13:11 61
Силовые структуры 2019-05-12T13:11:56+03:00
Українські Новини
В Донецкой области изъяли большую партию кодеиновых наркотиков

В Донецкой области изъяли большую партию кодеиновых наркотиков

Сотрудники Национальной полиции изъяли 60 тыс. доз кодеиносодержащих препаратов на 350 тыс. гривен в Донецкой области.Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Донецкой области, передают Українськi Новини.

"Изъято почти 60 тыс. доз кодеиносодержащих препаратов стоимостью 350 тыс. гривен по ценам "черного рынка". Наркотики реализовывали без рецепта врача.
Сотрудники управления противодействия наркопреступности и следователи полиции Донецкой области совместно с областной прокуратурой задокументировали безрецептурный отпуск лекарственных препаратов, содержащих кодеин и прекурсор псевдоэфедрин", - говорится в нем.
Согласно сообщению, в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств, психотропных веществ) проведена серия обысков в 6 аптеках города Покровска.Полицейские обнаружили и изъяли более 4 тыс. блистеров и 336 флаконов наркосодержащих лекарств, что составляет почти 60 тыс. доз.Также изъяты денежные средства, полученные от незаконной реализации наркосодержащих лекарственных средств на сумму 25 тыс. гривен.Изъятое направлено на исследование. Следственно-розыскные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к наркоторговле.

Как сообщали Українськi Новини, в порту в Одесской области нашли кокаина более чем на $1 млн.

Также в Харьковской области у мужчины нашли экстази и кокаин на 2,5 млн грн.

Тем временем к берегам Черного моря в Румынии прибило 130 кг чистого кокаина.

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