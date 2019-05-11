Самосвал насмерть сбил ребенка на велосипеде в Херсоне

В субботу, 11 мая, в Херсоне самосвал КАМАЗ, груженный песком, насмерть сбил ребенка на улице Ракетной.

Как сообщает Херсон Типичный, происшествие произошло на подъездной дороге в частном секторе на окраине Херсона в Северном микрорайоне.



На месте трагедии работали два экипажа патрульной полиции. Полицейские предварительно установили, что 52-летний водитель автомобиля "КАМАЗ" совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

В результате ДТП 11-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Предварительная причина ДТП — внезапный выезд велосипедиста на перекресток.

Предварительная правовая квалификация события — ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ребенок погиб под самосвалом. Фото: Херсон Типичный

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Назначено проведения всех необходимых экспертиз для установления причины ДТП.