Самосвал насмерть сбил ребенка на велосипеде в Херсоне

В субботу, 11 мая, в Херсоне самосвал КАМАЗ, груженный песком, насмерть сбил ребенка на улице Ракетной.\r\nКак сообщает Херсон Типичный, происшествие произошло на подъездной дороге в частном секторе на окраине Херсона в Северном микрорайоне.На месте трагедии работали два экипажа патрульной полиции. Полицейские предварительно установили, что 52-летний водитель автомобиля "КАМАЗ" совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.\r\nВ результате ДТП 11-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Предварительная причина ДТП — внезапный выезд велосипедиста на перекресток.\r\n\r\nПредварительная правовая квалификация события — ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".\r\nРебенок погиб под самосвалом. Фото: Херсон Типичный\r\nСейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Назначено проведения всех необходимых экспертиз для установления причины ДТП.