С начала года с "алиментщиков" взыскали почти два миллиарда гривен

В Украине с начала 2019 года с неплательщиков алиментов взыскали более 1,8 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста со ссылкой на заместителья министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светланы Глущенко.

"С начала года госисполнители уже взыскали 1,8 млрд грн алиментов, что на 598 млн грн больше, чем за аналогичный период 2018 года. Тогда было взыскано 1,2 млрд грн", - отметила Глущенко.

По словам чиновницы, всего государственные исполнители защитили экономические права более 356 тыс. украинских детей с начала этого года, из них более 50 тыс. детей Днепропетровской области, более 24 тыс. - Донецкой, почти 23 тыс. - Запорожской и Киевской областей.

"В целом имеем динамику увеличения взысканий алиментов почти в половину по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, поэтому можно с уверенностью сказать, что законы действуют", - добавила Глущенко.

В Минюсте подсчитали, что с начала действия закона, то есть с 6 февраля 2018 года, в пользу детей взыскано 6,2 млрд гривен алиментов.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство социальной политики инициирует запрет на предоставление жилищных субсидий тем домохозяйствам, члены которых имеют задолженность по выплате алиментов.

Также безработных "алиментщиков" будут трудоустраивать, в случае отказа - принудительно.