Украина открыла консульство на Сардинии

Украина открыла почетное консульство в Кальяри (Сардиния, Италия).\r\nОб этом говорится в сообщении посольства Украины в Италии на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"10 мая 2019 состоялась торжественная инаугурация Почетного консульства Украины в городе Кальяри. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, руководитель депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Италией Сергей Алексеев, представители местной власти и украинской общины", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, Украину на Сардинии будет представлять опытный и энергичный почетный консул Энтони Гранде, что будет способствовать усилению межрегионального диалога, развитию экономического и культурного сотрудничества и защите прав украинской общины итальянского острова.\r\n\r\n\r\n\r\nПочетное консульство Украины в Кальяри. Фото: facebook.cоm\/ukr.embassy.italy\r\nКак сообщали Українськi Новини, 30 марта Украина открыла консульство в Катовиице на юге Польши.\r\nРанее Украина открыла консульство в турецкой Анталии, а также генконсульство в канадском Эдмонтоне.