Украина открыла консульство на Сардинии

Украина открыла почетное консульство в Кальяри (Сардиния, Италия).

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Италии на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"10 мая 2019 состоялась торжественная инаугурация Почетного консульства Украины в городе Кальяри. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, руководитель депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Италией Сергей Алексеев, представители местной власти и украинской общины", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Украину на Сардинии будет представлять опытный и энергичный почетный консул Энтони Гранде, что будет способствовать усилению межрегионального диалога, развитию экономического и культурного сотрудничества и защите прав украинской общины итальянского острова.

Почетное консульство Украины в Кальяри. Фото: facebook.cоm/ukr.embassy.italy

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Украина открыла консульство в Катовиице на юге Польши.

Ранее Украина открыла консульство в турецкой Анталии, а также генконсульство в канадском Эдмонтоне.