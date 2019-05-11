Відео дня: "холодноярці" показали ефектні кадри вибухів, спалахів і маршу танків на світанку

Військовослужбовці танкового батальйону 93 ОМБр "Холодний Яр" показали ефектні кадри з тренування на полігоні.\r\nВідео було опубліковано на офіційній сторінці батальйону в соціальній мережі Facebook.\r\n"Ось так весело і з задоринкою у нас відбуваються тренування танкістів 93 бригади Холодний Яр. Окрім вибухів і спалахів у відео ви побачите марш танків, що проходить на світанку повз мальовничі весняні пейзажі. Насолоджуйтеся", - йдеться в підписі до відео.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бійці 93-ї ОМБр раніше вже публікували ефектне відео нічної стрільби артилерії.\r\nКрім того, бійці 93-їй окремої гвардійської механізованої Харківської бригади "Холодний Яр", яка перебуває у складі Сухопутних військ Збройних сил України, показали своїх котів і кішок, які щодня перебувають з ними у зоні бойових дій.\r\nА в листопаді 2018 року в мережі з'явилися фотографії військових навчань із подолання водних перешкод бійцями 93-ї бригади "Холодний яр". \r\nТакож в квітні цього року на Рівненському військовому полігоні пройшли видовищні артилерійські навчання з бойовою стрільбою.