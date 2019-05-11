підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
11 травня 2019, субота, 17:25 36
Силові структури 2019-07-15T04:07:46+03:00
Українські Новини
Відео дня: "холодноярці" показали ефектні кадри вибухів, спалахів і маршу танків на світанку

Відео дня: "холодноярці" показали ефектні кадри вибухів, спалахів і маршу танків на світанку

Військовослужбовці танкового батальйону 93 ОМБр "Холодний Яр" показали ефектні кадри з тренування на полігоні.

Відео було опубліковано на офіційній сторінці батальйону в соціальній мережі Facebook.

"Ось так весело і з задоринкою у нас відбуваються тренування танкістів 93 бригади Холодний Яр. Окрім вибухів і спалахів у відео ви побачите марш танків, що проходить на світанку повз мальовничі весняні пейзажі. Насолоджуйтеся", - йдеться в підписі до відео.

Як повідомляли Українські Новини, бійці 93-ї ОМБр раніше вже публікували ефектне відео нічної стрільби артилерії.

Крім того, бійці 93-їй окремої гвардійської механізованої Харківської бригади "Холодний Яр", яка перебуває у складі Сухопутних військ Збройних сил України, показали своїх котів і кішок, які щодня перебувають з ними у зоні бойових дій.

А в листопаді 2018 року в мережі з'явилися фотографії військових навчань із подолання водних перешкод бійцями 93-ї бригади "Холодний яр".

Також в квітні цього року на Рівненському військовому полігоні пройшли видовищні артилерійські навчання з бойовою стрільбою.

Більше новин про: Танки 93-й ОМБр відео дня військові навчання Холодний Яр

Архів
Новини
Повітря розжарилося до +42 в тіні в Європі: нинішній липень найспекотнішим в історії 22:00
Смолій заявляє, що не отримував від НАЗК результати перевірки декларацій 21:50
У Харкові лікар-нарколог продавав "пацієнтам" рецепти на наркотики і психотропи 21:30
Відео дня: в Австралії, де пройшов найсильніший за 20 років снігопад, зняли кенгуру, які скачуть по заметах 21:04
Подарунок для слона. Фото: Київський зоопарк
Фото дня: У День слонів подарунок для київського Хораса привезли на крані 20:30
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
Філатов вважає претензії щодо продажу УМХ політично мотивованими 16:40
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі в слідчих діях НАБУ 11:25
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
Щоденник з картою України без Криму. Фото: Volodymyr Birulia/Facebook
Шкільні щоденники з картою України без Криму продаються в популярній мережі магазинів 11:13
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok