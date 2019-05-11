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11 мая 2019, суббота, 13:23 13
Экономика 2019-05-11T13:24:31+03:00
Українські Новини
Политики используют покупку ДТЭК двух облэнерго в политических целях, - Корольчук

Политики используют покупку ДТЭК двух облэнерго в политических целях, - Корольчук

Политики используют тему приобретения компанией ДТЭК "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" для отрицания политического резонанса. Об этом энергоэксперт Юрий Корольчук заявил в эфире канала Newsone.

По словам эксперта, данное соглашение никоим образом не влияет на рыночную конкуренцию и лишь снижает влияние российских компаний на энергорынке. Поэтому странной является позиция ряда политиков, которые, критикуя Ахметова, фактически поддерживают россиян.

"ДТЭК купил компании Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго у российской компании ВС-энерджи. Эта компания продолжает оставаться крупным игроком на рынке Украины. Поэтому такой постепенный уход с рынка российских компаний, им тяжело объективно работать на рынке Украины. Потому что конфликт Украины и России продолжается, он не решен, он перетаскивается в экономическую плоскость. Поэтому в любом случае рано или поздно они все равно выходили бы с рынка".

При этом, по мнению Корольчука, заявления ряда политиков о якобы усилении монополии на рынке, является исключительно политическими заявлениями, ведь даже после завершения сделки российская группа VS Enengy будет все еще обладать большим количеством облэнерго, чем ДТЭК.

"Кстати, со стороны политических разных и структур, и сил, и представителей сразу звучали мнения, что усилится монополии. Но опять-таки напомню цифру, которую я сказал: в компании ВС-энерджи остается еще 10 компаний облэнерго, а в компании ДТЭК вместе с двумя, Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго, всего-навсего 5 компаний. Поэтому говорить о монополизации - я вижу больше политические аспекты, потому что есть заинтересованность и политиков получить определенный резонанс ", - отметил он.

Напомним, АМКУ на заседании 25 апреля дал разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго" и 16,77% АО "Одессаоблэнерго".

Законом Украины "О рынке электроэнергии" операторам системы распределения электроэнергии (ВСС), которые ЗАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго", запрещено осуществлять деятельность по поставке электрической энергии.

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