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11 мая 2019, суббота, 13:11 245
Общество 2019-05-11T13:12:40+03:00
Українські Новини
Владимир Кличко назван "Инноватором года" в Германии

Владимир Кличко назван "Инноватором года" в Германии

Владимир Кличко. Фото: пресс-служба
Владимир Кличко. Фото: пресс-служба

Легенду мирового бокса, экс-чемпиона мира Владимира Кличко, который сегодня является успешным предпринимателем, наградили престижной премией и званием "Инноватор года-2019" на ежегодной церемонии, которая на днях состоялась в Дюссельдорфе, Германия, сообщает сайт мэра Киева.

Почетную награду в номинации "Немецкая экономика" Кличко получил за разработку собственной инновационной программы F.A.C.E. The Challenge, которую уже несколько лет преподает руководителям высшего звена и топ-менеджерам в ведущем университете Санкт-Галлена, Швейцария.

"Я взволнован, ведь еще никогда не получал награду как инноватор! Эта премия еще раз свидетельствует, что моя жизненная философия реагирования на вызовы и мой метод F.A.C.E. The Challenge хорошо работают", - отметил Владимир Кличко в коротком видео, опубликованном в Twitter.

Бесценный многолетний опыт, который Владимир Кличко получил в профессиональном спорте, помог ему создать собственную стратегию управления вызовами F.A.C.E. The Challenge. Стратегия описывает, как реагировать на профессиональные и личностные проблемы путем проактивных изменений в сознании и поведении в условиях все более динамичного и сложного мира.

"Мы с командой "Klitschko Ventures" предоставляем инструменты, как превратить жизненные проблемы в вызовы, в переломные жизненные изменения. Мы - движущая сила!", - подчеркнул Владимир Кличко.

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