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10 мая 2019, пятница, 22:40 409
Судебная власть 2019-05-10T22:40:11+03:00
Українські Новини
Экс-полицейского подозревают в мошенническом завладении квартирами 62-летнего ученого-физика

Экс-полицейского подозревают в мошенническом завладении квартирами 62-летнего ученого-физика

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему полицейскому в причастности к мошенническому завладению 2 квартирами ученого-физика в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українські Новини.

Согласно ему, правоохранители в феврале 2019 года задержали и сообщили о подозрении мошеннику, который похитил документы на две квартиры 62-летнего профессора физико-математических наук в Печерском районе столицы.

В дальнейшем мошенник завладел указанной недвижимостью, нанеся ущерб на сумму 3,35 млн гривен.

На данный момент мошенник содержится в СИЗО.

В мае прокуратура установила причастность к мошенничеству бывшего сотрудника полиции, который на момент совершения преступления находился на службе в органах Национальной полиции.

Прокуратура вручила бывшему полицейскому извещение о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Как сообщали Українські Новини, экс-начальник Нацполиции купил девять квартир на отмытые от продаж баз данных МВД деньги.

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