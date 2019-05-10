Экс-полицейского подозревают в мошенническом завладении квартирами 62-летнего ученого-физика

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему полицейскому в причастности к мошенническому завладению 2 квартирами ученого-физика в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українські Новини.\r\nСогласно ему, правоохранители в феврале 2019 года задержали и сообщили о подозрении мошеннику, который похитил документы на две квартиры 62-летнего профессора физико-математических наук в Печерском районе столицы.\r\nВ дальнейшем мошенник завладел указанной недвижимостью, нанеся ущерб на сумму 3,35 млн гривен.\r\nНа данный момент мошенник содержится в СИЗО.\r\nВ мае прокуратура установила причастность к мошенничеству бывшего сотрудника полиции, который на момент совершения преступления находился на службе в органах Национальной полиции.\r\nПрокуратура вручила бывшему полицейскому извещение о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.\r\nВ настоящее время правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.\r\nКак сообщали Українські Новини, экс-начальник Нацполиции купил девять квартир на отмытые от продаж баз данных МВД деньги.