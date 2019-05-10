Экс-полицейского подозревают в мошенническом завладении квартирами 62-летнего ученого-физика

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему полицейскому в причастности к мошенническому завладению 2 квартирами ученого-физика в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українські Новини.

Согласно ему, правоохранители в феврале 2019 года задержали и сообщили о подозрении мошеннику, который похитил документы на две квартиры 62-летнего профессора физико-математических наук в Печерском районе столицы.

В дальнейшем мошенник завладел указанной недвижимостью, нанеся ущерб на сумму 3,35 млн гривен.

На данный момент мошенник содержится в СИЗО.

В мае прокуратура установила причастность к мошенничеству бывшего сотрудника полиции, который на момент совершения преступления находился на службе в органах Национальной полиции.

Прокуратура вручила бывшему полицейскому извещение о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Как сообщали Українські Новини, экс-начальник Нацполиции купил девять квартир на отмытые от продаж баз данных МВД деньги.