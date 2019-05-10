Спустя 4 месяца после получения томоса УПЦ КП и УАПЦ так и не начали ликвидацию, чтоб войти в ПЦУ

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) пока не находятся в процессе ликвидации как юридические лица.

Об этом свидетельствуют данные единого реестра юридических лиц.

Согласно реестру, юрлицо "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" не находится в состоянии ликвидации.

Оно существует в организационно-правовой форме религиозной организации и ее руководителем указан Патриарх Филарет – Михаил Денисенко.

Также не находится в процессе ликвидации юрлицо "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви", руководителем которой является Николай Малетич (митрополит Макарий).

9 мая в интервью телеканалу 1+1 Филарет заявил, что Киевский патриархат все еще существует.

Как сообщали Українськi Новини, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе митрополит Переяславский и Белоцерковский, первым постоянным членом Священного синода УПЦ (КП) Епифаний был избран предстоятелем новой объединенной церкви - ПЦУ, митрополитом Киевским и всея Украины.

Таким образом, все иерархи УПЦ КП, УАПЦ и несколько иерархов УПЦ МП образовали ПЦУ, что должно было повлечь за собой ликвидацию УПЦ КП и УАПЦ.

6 января в Стамбуле Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея томос об автокефалии ПЦУ, причем именно создание объединенной церкви, возглавляемой митрополитом, было одним из главных условий предоставления томоса.