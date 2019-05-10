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10 мая 2019, пятница, 18:42 545
Судебная власть 2019-05-10T18:59:17+03:00
Українські Новини
Подозрения Гонтаревой, Стеценко, Ложкину, Филатову являются политманипуляциями, – экс-замгенпрокурора Баганец

Подозрения Гонтаревой, Стеценко, Ложкину, Филатову являются политманипуляциями, – экс-замгенпрокурора Баганец

Алексей Баганец. Фото: kp.ua
Алексей Баганец. Фото: kp.ua

Бывший заместитель генерального прокурора Украины, бывший адвокат Юрия Луценко Алексей Баганец заявил, что на изучение "дела Курченко" новой группой прокуроров может потребоваться много месяцев, поэтому вследствие политических манипуляций оно фактически отложено на неопределенный срок.

Об этом сообщило интернет-издание "Цензор.нет".

"Печально то, что за все годы существования органов прокуратуры, как в советское время, так и в независимой Украине, такой вакханалии и такого беспорядка, как на сегодняшний день, никогда не было. Закон четко говорит о том, что следователь заочно с прокурором может вынести подозрение лицу, в отношении которого собрано достаточно доказательств. Должны быть веские доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что этот человек мог совершить преступление. Были такие достаточные доказательства у того же прокурора Кулика? Я не знаю, я не видел материалов уголовного производства, с ними не знакомился. Единственное, у меня у самого появились подозрения, почему такие процессуальные решения относительно окружения Порошенко появились буквально накануне голосования во втором туре? Нет ли здесь политических манипуляций?" - утверждает Баганец.

По мнению бывшего заместителя генпрокурора, ни Валерия Гонтарева, ни другие лица, которым пытался выдвинуть подозрения прокурор Кулик, с точки зрения закона никогда не были и в настоящее время не являются подозреваемыми.

"Кулик признает в своих объяснениях, в своих интервью и рапортах о том, что "я не смог в установленном законом порядке вручить лично тем лицам эти подозрения по той причине, что они якобы относятся к категории неприкасаемых, и поэтому я, минуя процесс проверки их пребывания и жительства по конкретному адресу, их вызвал, в установленном законом порядке им не вручал подозрения, а направил по почте, как мы направляем повестки для вызова". Он должен знать, что есть конкретная процедура, порядок вручения подозрения, и если ты эту процедуру нарушил, то соответственно, эти лица не могут считаться подозреваемыми", - считает Баганец.

По мнению специалиста, странное поведение Кулика, пренебрежение процессуальными нормами, учитывая политическую целесообразность, привели к тому, что "дело Курченко" фактически уничтожено.

"Как полторы тысячи томов могут быть изучены, например, даже 10 новыми прокурорами, которых назначат процессуальными руководителями в этом деле? Конечно, на это уйдут месяцы, а за это время пройдут сроки давности", - отметил Баганец.

Напомним, 28 марта информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский, сообщило, что прокурор по "делу Курченко" Константин Кулик выдвинул подозрения Борису Ложкину, Алексею Филатову, Николаю Злочевскому, Валерии Гонтаревой, Константину Стеценко.

В Генеральной прокуратуре Украины опровергли эту информацию, заявив, что сообщения о подозрении были выдвинуты с нарушением законодательства. Константин Кулик заявил, что подозрения были отменены заместителем генпрокурора Евгением Ениным. В конце апреля Енин подал в отставку в знак протеста против политизации "дела Курченко", которое попытались использовать для политических репрессий.

А уже на этой неделе генпрокурор Юрий Луценко заявил, что попытка вручить подозрения бывшему главе Администрации Президента (АП) Украины Борису Ложкину, бывшему главе НБУ Валерии Гонтаревой и заместителю главы АП Алексею Филатову является частью предвыборной кампании. "Если вы хотите мою оценку событий, которые генерировал прокурор Кулик, то я оцениваю это исключительно как политические предвыборные заявления, которые не имеют ничего общего с юридической деятельностью", - сказал Юрий Луценко.

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