Порошенко присвоил сестре Софии Ротару звание народной артистки Украины

Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание "Народный артист Украины" сестре народной артистки Украины Софии Ротару певице Аурике Ротару.

Об этом говорится в указе Президента №188 от 4 мая, передают Українські Новини.

Кроме этого, почетные звания народного артиста Украины присвоены главному режиссеру Национального академического драматического театра имени Ивана Франко (Киев) Дмитрию Богомазову, художественному руководителю Львовского академического молодежного театра имени Леся Курбаса Владимиру Кучинскому, солисту оперы Одесского национального академического театра оперы и балета Виктору Митюшкину и пианисту Владимиру Солянику.

Они награждены за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Переглянути цей допис в Instagram #аурикаротару #aurikarotaru Допис, поширений Аурелия Ротару (@rotaru_aurika) 3 Тра 2019 р. о 11:42 PDT

Как сообщали Українські Новини, Ротару отказалась выступать на "Песне года" и корпоративах в России.

До этого Ротару выступила на "Золотом граммофоне" в Кремле и получила награду от Захаровой.

Также Ротару выступила на "Русской ярмарке" с товарами в поддержку Путина.