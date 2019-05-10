Порошенко присвоил сестре Софии Ротару звание народной артистки Украины

Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание "Народный артист Украины" сестре народной артистки Украины Софии Ротару певице Аурике Ротару.\r\nОб этом говорится в указе Президента №188 от 4 мая, передают Українські Новини.\r\nКроме этого, почетные звания народного артиста Украины присвоены главному режиссеру Национального академического драматического театра имени Ивана Франко (Киев) Дмитрию Богомазову, художественному руководителю Львовского академического молодежного театра имени Леся Курбаса Владимиру Кучинскому, солисту оперы Одесского национального академического театра оперы и балета Виктору Митюшкину и пианисту Владимиру Солянику.\r\nОни награждены за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n#аурикаротару #aurikarotaru\r\nДопис, поширений Аурелия Ротару (@rotaru_aurika) 3 Тра 2019 р. о 11:42 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Ротару отказалась выступать на "Песне года" и корпоративах в России.\r\nДо этого Ротару выступила на "Золотом граммофоне" в Кремле и получила награду от Захаровой.\r\nТакже Ротару выступила на "Русской ярмарке" с товарами в поддержку Путина.