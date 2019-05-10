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10 мая 2019, пятница, 17:22 1158
Общество 2019-05-10T17:22:22+03:00
Українські Новини
В КГГА рассказали, когда в столичных школах состоится последний звонок-2019

В КГГА рассказали, когда в столичных школах состоится последний звонок-2019

Последний звонок. Фото: kordon.in.ua
Последний звонок. Фото: kordon.in.ua

Во всех школах Киева последний звонок в 2019 году пройдет 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Изменения в графике в школах в этом году не предвидится. Последний учебный день для школьников будет 31 мая, и после этого они вернутся к учебе традиционно 1 сентября", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Так, сообщается, что к 31 мая ученики только четвертых классов полностью сдадут государственную итоговую аттестацию, которая продлится с 14 по 24 мая.

Отмечается, что выпускники девятых классов будут сдавать экзамены с 4 до 13 июня, а одиннадцатых - государственную итоговую аттестацию в форме ВНО с 21 мая по 13 июня. Документы об образовании выпускникам 11-х классов торжественно вручат 26 и 27 июня.

В сообщении КГГА отмечается, что форму и время проведения праздника последнего звонка определяют учебные заведения самостоятельно.

Как сообщали Українські Новини, выпускники ПТУ и колледжей дополнительно будут сдавать математику или историю Украины.

Тем временем, для девятиклассников отменили ВНО: в конце года они напишут итоговую аттестацию.

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