САП обвинил НАБУ в утрате доказательств по делу о футбольных полях

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвиняет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в утрате доказательств по делу о присвоении государственных средств при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини.

Указано, что 23 апреля детективы НАБУ провели ряд обысков по месту осуществления хозяйственной деятельности юридических лиц и по месту жительства должностных лиц в рамках уголовного производства.

При этом о запланированном проведении обысков детективы намеренно не сообщили прокурорам САП, хотя последние неоднократно поднимали этот вопрос.

Кроме того, детективы своевременно не предоставили прокурорам сведения о результатах следственных действий.

В ходе этих обысков были обнаружены и изъяты вещи и документы, которые содержали информацию, имеющую доказательственное значение в уголовном производстве.

Однако ходатайства об аресте временно изъятого в ходе обысков имущества детективы НАБУ предоставили прокурорам САП с опозданием - по истечении 48-часового срока, отведенного для обращения к следственному судье.

Учитывая это, 25 апреля старшим группы прокуроров в производстве вынесены постановления об отказе в согласовании ходатайств об аресте временно изъятого имущества.

Вместе с тем, как выяснилось в дальнейшем, детективы НАБУ через курьерскую службу направили в Соломенский районный суд Киева без согласования прокуроров в уголовном производстве 3 ходатайства об аресте временно изъятого имущества.

О вышеуказанных обстоятельствах детективы НАБУ намеренно не уведомили прокуроров САП.

Суд согласно законодательству вернул указанные ходатайства прокурорам для устранении недостатков, однако прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже были лишены возможности исправить недостатки в работе детективов.

В сообщении указывается, что вследствие ненадлежащего отношения детективов НАБУ к своим служебным обязанностям и пренебрежения действующим законодательством, важные доказательства в уголовном производстве сейчас утрачены.

Как сообщали Українськi Новини, в Запорожье задержали "брокеров", пытавшихся дать взятку за проиграш футбольному клубу.