подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
10 мая 2019, пятница, 17:11 442
Политика 2019-05-10T17:15:38+03:00
Українські Новини
САП обвинил НАБУ в утрате доказательств по делу о футбольных полях

САП обвинил НАБУ в утрате доказательств по делу о футбольных полях

САП. Фото: abomus.com.ua
САП. Фото: abomus.com.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвиняет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в утрате доказательств по делу о присвоении государственных средств при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини.

Указано, что 23 апреля детективы НАБУ провели ряд обысков по месту осуществления хозяйственной деятельности юридических лиц и по месту жительства должностных лиц в рамках уголовного производства.

При этом о запланированном проведении обысков детективы намеренно не сообщили прокурорам САП, хотя последние неоднократно поднимали этот вопрос.

Кроме того, детективы своевременно не предоставили прокурорам сведения о результатах следственных действий.

В ходе этих обысков были обнаружены и изъяты вещи и документы, которые содержали информацию, имеющую доказательственное значение в уголовном производстве.

Однако ходатайства об аресте временно изъятого в ходе обысков имущества  детективы НАБУ предоставили прокурорам САП с опозданием - по истечении 48-часового срока, отведенного для обращения к следственному судье.

Учитывая это, 25 апреля старшим группы прокуроров в производстве вынесены постановления об отказе в согласовании ходатайств об аресте временно изъятого имущества.

Вместе с тем, как выяснилось в дальнейшем, детективы НАБУ через курьерскую службу направили в Соломенский районный суд Киева без согласования прокуроров в уголовном производстве 3 ходатайства об аресте временно изъятого имущества.

О вышеуказанных обстоятельствах детективы НАБУ намеренно не уведомили прокуроров САП.

Суд согласно законодательству вернул указанные ходатайства прокурорам для устранении недостатков, однако прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже были лишены возможности исправить недостатки в работе детективов.

В сообщении указывается, что вследствие ненадлежащего отношения детективов НАБУ к своим служебным обязанностям и пренебрежения действующим законодательством, важные доказательства в уголовном производстве сейчас утрачены.

Как сообщали Українськi Новини, в Запорожье задержали "брокеров", пытавшихся дать взятку за проиграш футбольному клубу.

Больше новостей о: Футбол НАБУ САП

Архив
Новости
Глобальная ассоциация корпоративных университетов наградила Академию ДТЭК 18:21
Суд отменил присвоение имени Екатерины Гандзюк улице в Херсоне 18:13
НАБУ изъяло документы по КВЦ "Парковый" и "Межигорью" в ходе обыска в АРМА, - источник 18:10
Порошенко обсудил с Меркель усиление давления на РФ для освобождения политзаключенных 17:46
София и Аурика Ротару. Фото: instagram.com/rotaru_aurika
Порошенко присвоил сестре Софии Ротару звание народной артистки Украины 17:28
больше новостей
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
Риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются, - НБУ 09:12
Дождь. Фото: reading
Солнечной и сухой погоды пока ждать не стоит: синоптик дала неутешительный прогноз 06:00 Карта
больше новостей
Бойко потребовал немедленно начать прямые переговоры с Россией для установления мира 18:41
Порошенко раздал госнаграды своему секретарю, пресс-секретарю, райтеру, начальнику резиденции и еще 9 сотрудникам АПУ 14:30
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok