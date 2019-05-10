САП обвинил НАБУ в утрате доказательств по делу о футбольных полях

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвиняет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в утрате доказательств по делу о присвоении государственных средств при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы САП, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что 23 апреля детективы НАБУ провели ряд обысков по месту осуществления хозяйственной деятельности юридических лиц и по месту жительства должностных лиц в рамках уголовного производства.\r\nПри этом о запланированном проведении обысков детективы намеренно не сообщили прокурорам САП, хотя последние неоднократно поднимали этот вопрос.\r\nКроме того, детективы своевременно не предоставили прокурорам сведения о результатах следственных действий.\r\nВ ходе этих обысков были обнаружены и изъяты вещи и документы, которые содержали информацию, имеющую доказательственное значение в уголовном производстве.\r\nОднако ходатайства об аресте временно изъятого в ходе обысков имущества детективы НАБУ предоставили прокурорам САП с опозданием - по истечении 48-часового срока, отведенного для обращения к следственному судье.\r\nУчитывая это, 25 апреля старшим группы прокуроров в производстве вынесены постановления об отказе в согласовании ходатайств об аресте временно изъятого имущества.\r\nВместе с тем, как выяснилось в дальнейшем, детективы НАБУ через курьерскую службу направили в Соломенский районный суд Киева без согласования прокуроров в уголовном производстве 3 ходатайства об аресте временно изъятого имущества.\r\nО вышеуказанных обстоятельствах детективы НАБУ намеренно не уведомили прокуроров САП.\r\nСуд согласно законодательству вернул указанные ходатайства прокурорам для устранении недостатков, однако прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже были лишены возможности исправить недостатки в работе детективов.\r\nВ сообщении указывается, что вследствие ненадлежащего отношения детективов НАБУ к своим служебным обязанностям и пренебрежения действующим законодательством, важные доказательства в уголовном производстве сейчас утрачены.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Запорожье задержали "брокеров", пытавшихся дать взятку за проиграш футбольному клубу.