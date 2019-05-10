САП звинуватив НАБУ у втраті доказів у справі про футбольні поля

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звинувачує Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у втраті доказів у справі про привласнення державних коштів при будівництві футбольних полів зі штучним покриттям.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що 23 квітня детективи НАБУ провели низку обшуків за місцем здійснення господарської діяльності юридичних осіб та за місцем проживання посадових осіб в рамках кримінального провадження.\r\nПри цьому про заплановане проведення обшуків детективи навмисно не повідомили прокурорам САП, хоча останні неодноразово порушували це питання.\r\nКрім того, детективи своєчасно не надали прокурорам відомості про результати слідчих дій.\r\nПід час цих обшуків було виявлено та вилучено речі і документи, які містили інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні.\r\nОднак клопотання про арешт тимчасово вилученого в ході обшуків майна детективи НАБУ надали прокурорам САП із запізненням - після закінчення 48-годинного терміну, відведеного для звернення до слідчого судді.\r\nЗ огляду на це, 25 квітня старшим групи прокурорів у провадженні винесено постанови про відмову в погодженні клопотань про арешт тимчасово вилученого майна.\r\nРазом з тим, як з'ясувалося надалі, детективи НАБУ через кур'єрську службу направили до Солом'янського районного суду Києва без узгодження прокурорів у кримінальному провадженні 3 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.\r\nПро вищевказаних обставин детективи НАБУ навмисно не повідомили прокурорам САП.\r\nСуд відповідно до законодавства повернув зазначені клопотання прокурорам для усунення недоліків, однак прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже були позбавлені можливості виправити недоліки в роботі детективів.\r\nУ повідомленні вказується, що внаслідок неналежного ставлення детективів НАБУ до своїх службових обов'язків і нехтування чинним законодавством важливі докази в кримінальному провадженні зараз втрачені.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Запоріжжі затримали "брокерів", які намагалися дати хабар за програш футбольному клубу.