САП звинуватив НАБУ у втраті доказів у справі про футбольні поля

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звинувачує Національне антикорупційне бюро (НАБУ) у втраті доказів у справі про привласнення державних коштів при будівництві футбольних полів зі штучним покриттям.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.

Зазначено, що 23 квітня детективи НАБУ провели низку обшуків за місцем здійснення господарської діяльності юридичних осіб та за місцем проживання посадових осіб в рамках кримінального провадження.

При цьому про заплановане проведення обшуків детективи навмисно не повідомили прокурорам САП, хоча останні неодноразово порушували це питання.

Крім того, детективи своєчасно не надали прокурорам відомості про результати слідчих дій.

Під час цих обшуків було виявлено та вилучено речі і документи, які містили інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Однак клопотання про арешт тимчасово вилученого в ході обшуків майна детективи НАБУ надали прокурорам САП із запізненням - після закінчення 48-годинного терміну, відведеного для звернення до слідчого судді.

З огляду на це, 25 квітня старшим групи прокурорів у провадженні винесено постанови про відмову в погодженні клопотань про арешт тимчасово вилученого майна.

Разом з тим, як з'ясувалося надалі, детективи НАБУ через кур'єрську службу направили до Солом'янського районного суду Києва без узгодження прокурорів у кримінальному провадженні 3 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Про вищевказаних обставин детективи НАБУ навмисно не повідомили прокурорам САП.

Суд відповідно до законодавства повернув зазначені клопотання прокурорам для усунення недоліків, однак прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже були позбавлені можливості виправити недоліки в роботі детективів.

У повідомленні вказується, що внаслідок неналежного ставлення детективів НАБУ до своїх службових обов'язків і нехтування чинним законодавством важливі докази в кримінальному провадженні зараз втрачені.

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