Медики выбросили больного без сознания у дома сельского головы в селе под Киевом

Прокуратура начала расследовать смерть больного, выброшенного медиками скорой помощи у порога председателя сельсовета в Киевской области.\r\nОб этом написал в социальной сети Facebook прокурор Киевской области Максим Киричук, передают Українськi Новини.\r\n"Начато расследование по факту ненадлежащего выполнения медиками профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента", - сообщил он.\r\nТак, Бориспольской местной прокуратурой Киевской области начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного и недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного.\r\nУстановлено, что 25 апреля текущего года в Переяслав-Хмельницкий отдел Бориспольской местной прокуратуры поступила информация о том, что еще 20 апреля в селе Цибли работники экстренной медицинской помощи, ссылаясь на то, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения, вместо больницы доставили пациента без сознания к дому сельского головы и, достав его из указанного автомобиля, положили на землю у забора домовладения.\r\nВ дальнейшем, в тот же день глава сельсовета повторно вызвал бригаду экстренной медицинской помощи в том же составе и обязал их забрать больного в районную больницу.\r\nЧерез два дня больной скончался в реанимационном отделении больницы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Супрун заявила, что большинство украинцев вызывают "скорую" не по назначению.\r\nТакже медика "скорой" будут судить за игнорирование вызова в Одессе.\r\nРанее в Киеве пьяный мужчина разбил окно в машине скорой и едва не избил врачей.