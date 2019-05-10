подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
ONLINE
10.05.19 13:00 Пресс-конференция независимого эксперта ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоза

10 мая 2019, пятница, 15:01 1323
Экономика 2019-05-10T15:08:24+03:00
Українські Новини
Выкуп Ахметовым облэнерго у россиян усилит энергобезопасность Украины, – Кушнир

Выкуп Ахметовым облэнерго у россиян усилит энергобезопасность Украины, – Кушнир

Политолог Светлана Кушнир заявила, что приобретение компаний ДТЭК двух облэнерго - "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" - у российской группы VS Energy позитивно влияет на энегобезопасность и энергонезависимость Украины.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

"Когда мы говорим о национальной безопасности, то почему-то многие наши граждане думают, что это только контроль над границей или сильная армия. На самом деле энергетическая безопасность - это сверхважная составляющая вообще всего сегмента безопасности страны", - сказала эксперт.

По ее словам, собственником 10 украинских облэнерго является компания с российскими собственниками: "VS Energy зарегистрирована в Нидерландах, будто является международной компанией. 10 областей, 10 облэнерго в активе этой компании. Но бенефициарами и владельцами этой компании являются россияне: Гинер, Воеводин и Александр Бабаков. Александр Бабаков - это бывший вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации".

Светлана Кушнир также отметила, что в Украине облэнерго принадлежат разным собственникам, соответственно, никакой монополии нет. "Они (облэнерго) распределены между бизнесменами. Например, у того же Григоришина в контрольном пакете акции 8 облэнерго. У того же Коломойского 6, кажется. А после покупки, если не ошибаюсь, ДТЭК Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго в активе этой компании будет 5 облэнерго. Не забываем, что у Бабакова и компании остается еще контрольный пакет акций 8 облэнерго. Поэтому говорить о том, что ДТЭК становится таким монополистом на энергетическом рынке, неправильно. Наоборот, я думаю, что этот вопрос политизирован", - уточнила она.

Ранее председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев заявил, что компания ДТЭК приобрела только часть активов, которая связана с деятельностью системы распределения электроэнергии, и монополизации рынка не происходит.

Напомним, АМКУ на заседании 25 апреля дал разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго" и 16,77% АО "Одессаоблэнерго".

Законом Украины "О рынке электроэнергии" операторам системы распределения электроэнергии (ОСР), каковыми являются ЗАО "Киевоблэнерго" и АО "Одессаоблэнерго", запрещено осуществлять деятельность по поставке электрической энергии.

Больше новостей о: ДТЭК энергобезопасность Киевоблэнерго VS Energy Одессаоблэнерго Светлана Кушнир

Архив
Новости
В Администрации нет должности спикера Президента, на которую проводит конкурс Зеленский 15:40 Документ
Филарет. Фото: obozrevatel
Суд вынес приговор по делу о "покушении на Филарета" 15:36
Коломойский считает низкой ставку ренты на добычу железной руды 15:35
Коломойский считает низкой ставку ренты на добычу железной руды 15:33
Предоставление слова представителю Президента на согласовательном совете признали незаконным 15:25
больше новостей
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
Риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются, - НБУ 09:12
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве 05:50
больше новостей
Владимир Зеленский с Иваном Залужным и Зеленчук-Потяк. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА 17:34
Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение 22:06
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok