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12 мая 2019, воскресенье, 07:14 122
Жизнь 2019-05-12T07:14:01+03:00
Українські Новини
В Интернете показали, как можно носить пистолет в бюстгальтере

В Интернете показали, как можно носить пистолет в бюстгальтере

Опасный бюстгалтер. Фото: nas.org.ua
Опасный бюстгалтер. Фото: nas.org.ua

В сети Интернет появился обучающий видеоролик, касающийся ношения личного огнестрельного оружия в женском бюстгальтере.

Об этом сообщило интернет-издание "Мир увлечений: Охота & Оружие", ссылаясь на веб-сайт Национальной ассоциации стрелков.

"Бюстгальтер 42-летней Лолы из американского штата Флорида, которая работает фармацевтом, часто содержит ... пистолет. Если более конкретно, то Smith&Wesson M&P Shield 9 мм. Менее 2,5 см толщиной, по 449 долларов - матовый черный полуавтоматический пистолет с магазином на 8 патронов (+ 9-й в стволе)", - говорится в описании к видеоролику.

При этом отмечается, что большая часть владельцев оружия в США - женщины, которые вооружаются для самообороны. И это заставляет производителей думать над тем, как это оружие будут носить его обладательницы.

"В любой день в бюстгальтере женщины, кроме ее груди, можно найти бесконечное количество предметов. Это может быть кредитная карта, скрученные деньги или тюбик губной помады, если ей хочется. Из-за бесконечной борьбы за красоту и функциональность карманов женской одежды, бюстгальтер с годами стал хранилищем для мелких, важных вещей, которые женщины всегда хотят иметь с собой. А вот Лола носит с собой повсюду свое оружие, будь то в лифчике или в кобуре на талии", - сказано в описании.

Благо, как указывают авторы видеоролика, в ее родном штате Флорида, ношение разрешено практически везде, кроме помещений судов, школ, правительственных зданий, аэропортов, центров карьеры и почтовых офисов.

Большую часть своей жизни Лола верила, что "оружие - это то, что вы видели по телевизору, и всегда это были плохие парни". Но 3 года назад ее муж Хэнк заинтересовался, как использовать оружие для самообороны, и призвал свою жену (и двух сыновей-подростков) сделать то же самое. В результате сегодня Лола никогда не выходит из дома без пистолета. "Одно оружие не спасет твою жизнь, - говорит она. - Но, в конце концов, этот пистолет дает вам возможность уравнять шансы в противостоянии с кем бы то ни было".

Напомним, что в Украине граждане не могут покупать и носить пистолеты, за исключением травматических, которые доступны лишь для определенных категорий.

Ранее сообщалось, что во Флориде учителям разрешили носить оружие в школу.

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