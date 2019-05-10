Огромный таракан залез на плечо президента Филиппин во время выступления

Во время полуторачасового выступления Президента Филиппин Родриго Дутерте на его плечо залез огромный таракан.\r\nСоответствующее видео опубликовал в своем микроблоге-Twitter журналист Нестор Корралес.\r\nДутерте выступал перед сенатом, когда произошел инцидент.\r\nНа видео заметно, что сначала глава государства даже не заметил гигантское насекомое, которое карабкалось в сторону его головы. Заметив же, Дутерте прервал выступление и смахнул его, опередив помощницу, которая пыталась сделать это стопкой бумаг.\r\n"Это либерал! Это точно", - пошутил Дутерте, имея ввиду на представителей оппозицинной Либеральной партии.\r\nПосле этого президент Филиппин продолжил речь.\r\n\r\nWATCH: A cockroach crawls on #PresidentDuterte's shirt while delivering his speech during a campaign rally in Bohol. @inquirerdotnet pic.twitter.com\/iW13KCQ5wc\r\n— Nestor A. Corrales (@NCorralesINQ) 8 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Президент Филиппин признался, что будучи подростком зарезал человека.\r\nТакже в киевском ТРЦ поднос на фудкорте был облеплен полуживыми тараканами. Ранее ученые обнаружили в янтаре ядовитых тараканов, живших при динозаврах.