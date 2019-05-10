подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
ONLINE
10.05.19 13:00 Пресс-конференция независимого эксперта ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоза

10 мая 2019, пятница, 13:50 2694
Жизнь 2019-05-10T14:00:07+03:00
Українські Новини
Огромный таракан залез на плечо президента Филиппин во время выступления

Огромный таракан залез на плечо президента Филиппин во время выступления

Во время полуторачасового выступления Президента Филиппин Родриго Дутерте на его плечо залез огромный таракан.

Соответствующее видео опубликовал в своем микроблоге-Twitter журналист Нестор Корралес.

Дутерте выступал перед сенатом, когда произошел инцидент.

На видео заметно, что сначала глава государства даже не заметил гигантское насекомое, которое карабкалось в сторону его головы. Заметив же, Дутерте прервал выступление и смахнул его, опередив помощницу, которая пыталась сделать это стопкой бумаг.

"Это либерал! Это точно", - пошутил Дутерте, имея ввиду на представителей оппозицинной Либеральной партии.

После этого президент Филиппин продолжил речь.

Как сообщали Українські Новини, Президент Филиппин признался, что будучи подростком зарезал человека.

Также в киевском ТРЦ поднос на фудкорте был облеплен полуживыми тараканами. Ранее ученые обнаружили в янтаре ядовитых тараканов, живших при динозаврах.

Больше новостей о: Тараканы Филлипины Родриго Дутерте

Архив
Новости
В Администрации нет должности спикера Президента, на которую проводит конкурс Зеленский 15:40 Документ
Филарет. Фото: obozrevatel
Суд вынес приговор по делу о "покушении на Филарета" 15:36
Коломойский считает низкой ставку ренты на добычу железной руды 15:35
Коломойский считает низкой ставку ренты на добычу железной руды 15:33
Предоставление слова представителю Президента на согласовательном совете признали незаконным 15:25
больше новостей
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
Риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются, - НБУ 09:12
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне: значение праздника и мероприятия в Киеве 05:50
больше новостей
Владимир Зеленский с Иваном Залужным и Зеленчук-Потяк. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА 17:34
Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение 22:06
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
ГБР заподозрило 20 детективов НАБУ в присвоении 38 млн гривен зарплаты 06:00
В Германии предложили альтернативный план для прекращения войны на Донбассе 09:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok