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10 мая 2019, пятница, 11:35 1244
Экономика 2019-05-10T11:36:29+03:00
Українські Новини
Коломойский обвинил Ахметова в сверхдоходах от "нерыночной" ренты и предсказал падение его прибылей со сменой

Коломойский обвинил Ахметова в сверхдоходах от "нерыночной" ренты и предсказал падение его прибылей со сменой власти

Смена власти в Украине может отразиться на прибылях самого богатого бизнесмена Украины – Рината Ахметова.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил бизнесмен Игорь Коломойский. 

"Нормально, с такими деньгами чего переживать. Ну, будет зарабатывать не 1,5 миллиардов, а 1 миллиард или 500 миллионов. Он же не будет терять из-за этого… Только "Роттердам" будет страдать", - считает он.

В то же время, Коломойский заявил, что предприятия Ахметова при Петре Порошенко имели практически нулевые ставки ренты на добычу полезных ископаемых, что создавало ему неконкурентные преимущества перед другими бизнесменами за счет Госбюджета.

"Он зарабатывает 400% прибыли на руде. Я задаю вопрос: а кому принадлежат недра страны? В конституции как написано?... Значит Укрнафта продает по аукциону, аукциону внутри страны, за цену как на рынке. А рента 28%? А у Ахметова рента 1 или 1,5%. Помните, в 2014 была и не хотели поднимать ренту на железную руду? Он платит 1 или 2 доллара с тонны ренты, а Укрнафта платит 150 долларов…  Я не усматриваю несправедливость. Я просто говорю, что мы платим 28% от 500 долларов, что составляет порядка 150 долларов. Если бы у меня была себестоимость 100, и я бы заплатил 150 ренты 250, и еще бы 100% осталось, но из них надо половину потратить на поддержание добычи и на инвестирование в новые скважины и потом половину от того, что останется, отдать НАК. То есть мне осталось 50 долларов на тонне, что составляет 10% от продажной цены. Ему остается 80 долларов от 100 долларов, что составляет 80% от продажной цены. В результате он зарабатывает на тонне аналогичного продукта в 8 раз больше, чем я. Возникает вопрос, почему такой перекос ренты?", - рассказал Коломойский.

Сам бизнесмен допустил, что в случае поднятия ренты Ринат Ахметов может выйти из этого бизнеса. "Ему поднимут ренту. Не хочет - свободен, другие будут заниматься. Его можно разделить как монополию. Можно не разделять, а можно взять под контроль его внешний поток, и пусть он делает что хочет", - уверен он.

В то же время, Коломойский предостерег от попыток "горячих голов" поквитаться с Ахметовым за его заработки на "Роттердаме" и других механизмах времен Порошенко. "Не знаю, насколько это безопасно для государства с точки зрения войны с ним. То есть я считаю, если нам нужно воевать с Россией, давайте потренируемся на более слабом сопернике. Он же тоже может всех нас угнетать со своим электричеством, он ведь командует энергетическими системами. И он, допустим, завтра остановит эти электростанции. Конечно, мы это преодолеем. Но, в принципе, он еще может успеть наделать дел еще тех. Конечно, мы надеемся на его благоразумие", - заявил он.

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