подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
09 мая 2019, четверг, 19:49 311
Происшествия 2019-05-09T19:52:17+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать нападение на съемочную группу телеканала в Волынской области

Полиция начала расследовать нападение на съемочную группу телеканала в Волынской области

Полиция начала расследовать нападение 8 мая поздно вечером на съемочную группу телеканала "Аверс" (Луцк) в селе Свитязь (Шацкий район, Волынская область). Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

"Вчера вечером по 21 часов на линию службы "102" полиции поступило сообщение о том, что в селе Свитязь Шацкого района неизвестные лица нанесли телесные повреждения съемочной группе одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора", - сообщил он.

На место происшествия сразу же выехали руководство и группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отделения полиции, ответственные сотрудники и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в области.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Полиция проводит комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению этих преступлений и привлечения их к ответственности.

По данным журналистов, во время нападения они готовили сюжет о коррупции на Волынской таможне.

В частности, они по редакционному заданию пришли в ресторан "Лемарк", где праздновал день рождения начальник таможенного поста "Ягодин" Александр Оникийчук.

Там и возник конфликт.

Как сообщали Українські Новини, корреспондент телеканала NewsOne Богдан Аминов просит полицию расследовать препятствование журналисткой деятельности после плевка в лицо на марше за права трансгендеров в Киеве.

Больше новостей о: нападение на журналистов

Архив
Новости
Синоптик рассказала, когда прекратятся дожди 20:50 Инфографика
В лесном массиве обнаружили бомбы и взрыватели. Фото: ГосЧС
В Черниговской области обезвредили 27 авиабомб и 4 взрывателя 20:36
В Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей Бережной 20:16 Дополнено
Кернес пообещал убрать с площади палатку для сбора помощи армии и переселенцам 20:03
За использование "георгиевских ленточек" в День победы полиция составила 13 админпротоколов 19:50
больше новостей
Атмосферный фронт с ливнями и морозами идет в Украину: синоптик рассказала, когда выглянет солнце 06:00 Карта
Луценко уволил своего зама Енина 11:42
Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб и разместился по соседству с Гройсманом, - СМИ 06:11
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
В Ирпене закрывают старшие классы в школе, городские власти опровергают 11:00 Дополнено
больше новостей
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
Ветераны Второй мировой войны в США способствовали формированию спорта, развивающемуся в Украине 07:08
Владимир Зеленский с Иваном Залужным и Зеленчук-Потяк. Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Зеленский сфотографировался с ветераном Красной армии и связной УПА 17:34
Министр иностранных дел Канады сравнила Зеленского с Трюдо 12:43
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok