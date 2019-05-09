Полиция начала расследовать нападение на съемочную группу телеканала в Волынской области

Полиция начала расследовать нападение 8 мая поздно вечером на съемочную группу телеканала "Аверс" (Луцк) в селе Свитязь (Шацкий район, Волынская область). Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

"Вчера вечером по 21 часов на линию службы "102" полиции поступило сообщение о том, что в селе Свитязь Шацкого района неизвестные лица нанесли телесные повреждения съемочной группе одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора", - сообщил он.

На место происшествия сразу же выехали руководство и группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отделения полиции, ответственные сотрудники и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в области.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Полиция проводит комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению этих преступлений и привлечения их к ответственности.

По данным журналистов, во время нападения они готовили сюжет о коррупции на Волынской таможне.

В частности, они по редакционному заданию пришли в ресторан "Лемарк", где праздновал день рождения начальник таможенного поста "Ягодин" Александр Оникийчук.

Там и возник конфликт.

Как сообщали Українські Новини, корреспондент телеканала NewsOne Богдан Аминов просит полицию расследовать препятствование журналисткой деятельности после плевка в лицо на марше за права трансгендеров в Киеве.