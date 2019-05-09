Турчинов в апреле заработал почти вдвое меньше своего заместителя

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова за апрель составила 52,3 тыс. гривен, а его заместителей - от 86,2 тыс. до 95,3 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос Українських Новин.\r\nВ частности, зарплата Турчинова составила 52 261 гривну в апреле.\r\nПри этом все его заместители заработали больше.\r\nТак, заместители секретаря СНБО Сергей Кривонос и Александр Литвиненко получили в апреле 86 220 гривен и 87 тыс. гривен зарплаты соответственно.\r\nВ свою очередь апрельская зарплата первого заместтеля секретаря СНБО Михаила Коваля составила 95 335 гривен.\r\nУ каждого из заместителей Турчинова наибольшая составляющая зарплаты - премия (от 43,5 тыс. гривен до 46,4 тыс.).\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Турчинов хранит почти 2 млн долларов, а его жена арендует дом у компании своей матери.\r\nРанее Турчинов получил двойную ставку за счет "интенсивности труда".