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09 мая 2019, четверг, 12:30 1721
Происшествия 2019-05-09T14:30:02+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области автобусы с людьми забросали камнями

В Днепропетровской области автобусы с людьми забросали камнями

Неизвестные забросали камнями автобусы с людьми в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении полиции области в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

По факту повреждения автобусов на трассе "Кривой Рог - Днепр" полиция проводит проверку.

Хулиганские действия произошли 9 мая около 6 часов утра в районе остановки с. Новоселовка на трассе "Кривой Рог - Днепр".

Установлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями.

В результате были повреждены лобовые и задние стекла.

На данный момент полиция опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Полиция обращается ко всем участникам массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне не допускать провокаций и соблюдать закон.

Как сообщали Українськi Новини, в Днипре попавший в окно трамвая булыжник разбил голову пассажиру.

Ранее в Киеве около 40 человек разрисовали и забросали петардами здание клуба.

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