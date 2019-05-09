В Днепропетровской области автобусы с людьми забросали камнями

Неизвестные забросали камнями автобусы с людьми в Днепропетровской области.\r\nОб этом говорится в сообщении полиции области в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nПо факту повреждения автобусов на трассе "Кривой Рог - Днепр" полиция проводит проверку.\r\nХулиганские действия произошли 9 мая около 6 часов утра в районе остановки с. Новоселовка на трассе "Кривой Рог - Днепр".\r\nУстановлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями.\r\nВ результате были повреждены лобовые и задние стекла.\r\nНа данный момент полиция опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям.\r\nНа месте работает следственно-оперативная группа.\r\nПолиция обращается ко всем участникам массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне не допускать провокаций и соблюдать закон.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Днипре попавший в окно трамвая булыжник разбил голову пассажиру.\r\nРанее в Киеве около 40 человек разрисовали и забросали петардами здание клуба.