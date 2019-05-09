В Днепропетровской области автобусы с людьми забросали камнями

Неизвестные забросали камнями автобусы с людьми в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении полиции области в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

По факту повреждения автобусов на трассе "Кривой Рог - Днепр" полиция проводит проверку.

Хулиганские действия произошли 9 мая около 6 часов утра в районе остановки с. Новоселовка на трассе "Кривой Рог - Днепр".

Установлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями.

В результате были повреждены лобовые и задние стекла.

На данный момент полиция опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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