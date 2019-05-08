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08 мая 2019, среда, 19:03 470
Верховная Рада и партии 2019-05-08T19:03:42+03:00
Українські Новини
Новинский поздравил 94-летнего ветерана-разведчика Владимира Кузовенко с годовщиной Победы

Новинский поздравил 94-летнего ветерана-разведчика Владимира Кузовенко с годовщиной Победы

Владимир Кузовенко. Фото: facebook.com/OppoblocOfficial
Владимир Кузовенко. Фото: facebook.com/OppoblocOfficial

Председатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины Вадим Новинский в канун празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравил ветерана войны, генерал-майора в отставке Владимира Кузовенко.

Об этом говорится на официальной странице фракции ОБ в социальной сети Facebook.

Семнадцатилетний Владимир Кузовенко в 1941 году записался добровольцем на фронт и прошел всю войну. Был четырежды ранен. После окончания войны Владимир Кузовенко 35 лет прослужил в разведке. Награжден тремя орденами Отечественной войны, орденами Красной Звезды, Богдана Хмельницкого 2-й и 3-й степеней, "За службу Родине в ВС СССР" и более 30 медалями СССР.

"Во время войны я был танкистом, в окружении приходилось вызывать огонь на себя, но я горжусь, что подбил 2 вражеских танка и 6 самоходных установок. Правда, заплатил за это множеством боевых ранений", - поделился воспоминаниями ветеран.

"Владимир Федорович, вы - настоящий герой, чей личный вклад приблизил Победу в Великой Отечественной Войне. И сегодня вы, ветераны, выполняете важную роль в нашем обществе: вы передаете молодым поколениям ценности доблести, долга, чести, любви к родной земле. Спасибо вам, Владимир Федорович, от имени всех наших соратников", - сказал Вадим Новинский.

Народный депутат добавил, что в ситуации, когда государственная власть отвернулась от ветеранов войны, "Оппозиционный блок" считает своим долгом помогать им. "Мы благодарны тем, кто защитил нашу родную землю от врага ценой собственного здоровья или жизни. Для нас это было и будет подвигом, независимо от того, как власть пытается переписать историю, вычеркнуть из нее Великую Отечественную, забыть ветеранов, заменить Победу скорбью. Мы будем передавать память о 9 мая 1945 года детям и внукам. И День Победы для нас всегда будет праздником", - сказал Вадим Новинский.

Владимир Федорович Кузовенко поблагодарил Вадима Новинского за поздравление и поддержку. "В годы войны победа и мир на родной земле были для нас святой целью. И сегодня мы, ветераны, хотим только одного – чтобы в Украине снова был мир".

Больше новостей о: Оппозиционный блок Великая отечественная война Вадим Новинский Владимир Кузовенко

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