Левочкин потребовал увеличить в 5 раз выплаты ветеранам ко Дню Победы

Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин заявил в канун 74-й годовщины победы над нацизмом, что ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше, однако уровень их жизни постоянно ухудшается из-за преступной политики власти.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"В последние годы власть не только переписывала историю, но и значительно ухудшила уровень жизни тех, кто отстоял право на жизнь для всех нас в Великой Отечественной войне. За 5 лет пенсии ветеранов увеличились на 57,7% – с 949 до 1 497 гривен, но за этот же период цены выросли почти в 2,6 раза", – сказал Левочкин.

По словам народного депутата Украины, минимальная пенсия для ветеранов войны составляет 93 доллара, в то время как на конец 2013 года она была 196 долларов.

"При этом в последние 5 лет власть пошла на беспрецедентное урезание льгот ветеранам. Конституционный Суд (КС) восстановил их права, но в бюджете 2019 года финансирование льгот все равно не предусмотрели", – подчеркнул политик.

"Выборы показали, что курс старой власти общество отвергло. Это касается и пересмотра истории, и отношения государства к героям Великой Отечественной. Мы требуем от власти увеличить размер разовой выплаты ко Дню Победы 9 мая в 5 раз. Мы требуем увеличить минимальную пенсию для участников Великой Отечественной не менее чем в 2 раза. И мы требуем выполнить решение КС о возврате льгот ветеранам и обеспечить их финансирование", – подытожил Сергей Левочкин.