На столичной Соломенке закрывают садик и начальную школу, впритык к которым строят 23-этажку

В Киеве решением окружного суда остановили эксплуатацию помещений начальной школы Специализированной школы №7. В то же время руководство детского сада №223 уведомило родителей о прекращении работы учреждения на три месяца.

Об этом сообщила "Киев.Власть".

Впритык к учебным заведениям в переулке Платоновский, 6 в Соломенском районе Киева активно строят 23-этажный ЖК.

“Пока Непоп (заместитель главы Киевской горгосадминистрации Вячеслав Непоп, - ред.) разводил доверчивых родителей-Буратин на родительском собрании и растекался в обещаниях ни в коем случае не трогать нашу школу №7 (пер. Платоновский 6), а дирекция школы вывешивала на сайте школы свою крайнюю глубокую озабоченность, Окружной административный суд г. Киева уже вынес решение о закрытии помещений начальной школы! В принципе, оно и логично. Зачем закрывать коммерческую стройку, угрожающей жизни детей, когда можно закрыть эту самую школу?”, - написал житель Киева Vlad Heiko в группе "Штаб оборони Києва" в Facebook.

Согласно прикрепленной к посту информации, решение об остановке эксплуатации помещений начальной школы Специализированной школы №7 им. Рыльского вынес Окружной административный суд Киева 25 апреля 2019 года по делу №826/8448/18. А родителей детей, посещающих детский сад №223, уведомили об остановке работы детсада на 3 месяца "из-за опасности, обусловленной строительством 23-этажки".

Соломенка. Фото: kievvlast

Как сообщали Українські Новини, ранее в Соломенском районе больше 1000 домов остались без отопления.

До этого в Соломенском районе Киева случился пожар в здание фармкомпании.

А в 2017 году в Соломенском районе Киева произошла перестрелка.