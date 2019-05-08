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08 мая 2019, среда, 13:13 326
Судебная власть 2019-05-08T13:15:52+03:00
Українські Новини
Суд может вернуть в прокуратуру дело о перестрелке полицейских в Княжичах, - источник

Суд может вернуть в прокуратуру дело о перестрелке полицейских в Княжичах, - источник

Перестрелка в Княжичах.
Перестрелка в Княжичах.

10 мая Броварской суд может принять политически мотивированное решение и вернуть обратно в прокуратуру обвинительный акт по делу о перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области, в ходе которой погибли 5 правоохранителей.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в прокуратуре.

"Под председательством судьи Броварского горрайонного суда Кичинской 10 мая состоится рассмотрение резонансного дела по обвинению должностных лиц Национальной полиции в умышленном убийстве 4 декабря 2016 года в Княжичах 4 полицейских, в ходе которого может быть принято политически мотивированное, заангажированное решение о возврате обвинительного акта прокурору", - сказал он.

Собеседник напомнил, что под председательством именно судьи Кичинской было принято решение об освобождении из-под стражи обвиняемых в терроризме депутата Верховной Рады Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Генеральная прокуратура передала в суд уголовное производство о перестрелке полицейских в Княжичах Киевской области, в ходе которой погибли 5 правоохранителей.

Обвинительный акт направлен в отношении пяти подозреваемых.

Ранее, суд отменил все обязательства, возложенные на главного подозреваемого в трагедии в Княжичах.

Подозреваемый в перестрелке в Княжичах Леонид Курята согласился перевестись на службу в зону ООС.

 

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