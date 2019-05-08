2 тыс. полицейских будут охранять мероприятия ко Дню Победы в Киеве

2 тыс. правоохранителей будут обеспечивать охрану правопорядка в День победы 9 мая в Киеве.

Об этом спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Заявленное количество участников - более 10 тыс. человек. Публичную безопасность обеспечат около 2 тыс. полицейских, а также дополнительные группы документирования и взрыво-техники. В связи с этим непосредственно в центре Киева обеспечение безопасности будет усиленно", - сказал он.

Полиция намерена перекрыть движения автотранспорта по ул. Грушевского (от Крепосного переулка до ст. м. Арсенальная), ул. Ивана Мазепы (от ст. м. Арсенальная до площади Славы), Лаврская (от пл. Славы до ул. Цитадельной), аллея Героев Крут (от Парковой дороги до площади Славы) и ул. Омеляновича-Павленка (от переулка Хрестового до пл. Славы).

Тракало отметил, что Киевская городская государственная администрация получила 5 сообщений о проведении акций, в частности походов для возложения цветов и митингов.

Наибольшие скопления людей ожидаются на Арсенальной площади, ул. Ивана Мазепы, парке Вечной Славы, Софиевской площади, Майдане Незалежности, аллеи Героев Небесной сотни, ул. Михайловской и Трехсвятительской.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин посоветовал чиновникам носить "Мак памяти" в одежде и утвердил мероприятия ко Дню победы.

В 2018 году в День победы в шествии к парку Славы в Киеве участвовали 3,5 тыс. человек.