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08 мая 2019, среда, 09:56 13
Политика мира 2019-05-08T09:56:27+03:00
Українські Новини
Иран заявил о частичном выходе из ядерной сделки

Иран заявил о частичном выходе из ядерной сделки

Иран решил частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду, 8 мая, заявил президент Ирана Хасан Роуханиэ. Об этом сообщает PressTV.

"Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды", - говорится в заявлении президента.

Роухани также отметил, что Тегеран в среду направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

"От моего имени было направлено пять писем главам стран, которые все еще являются членами (соглашения). В этих письмах мы объявили им, что мы ждали один год... и соблюдали все наши обязательства. Сегодня мы не хотим выходить из СВПД, сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения", - заявил президент в ходе выступления.

5 ноября вступили в силу новые санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику. В ЕС недовольны новыми санкциями США, принятыми после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе, который является одним из ключевых элементов в мировой системе безопасности.

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