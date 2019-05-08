Иран заявил о частичном выходе из ядерной сделки

Иран решил частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду, 8 мая, заявил президент Ирана Хасан Роуханиэ. Об этом сообщает PressTV.\r\n"Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды", - говорится в заявлении президента.\r\nРоухани также отметил, что Тегеран в среду направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.\r\n"От моего имени было направлено пять писем главам стран, которые все еще являются членами (соглашения). В этих письмах мы объявили им, что мы ждали один год... и соблюдали все наши обязательства. Сегодня мы не хотим выходить из СВПД, сегодня будут приняты новые шаги в рамках соглашения", - заявил президент в ходе выступления.\r\n\r\n5 ноября вступили в силу новые санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику. В ЕС недовольны новыми санкциями США, принятыми после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе, который является одним из ключевых элементов в мировой системе безопасности.\r\n