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08 мая 2019, среда, 09:36 413
Общество 2019-05-08T09:37:10+03:00
Українські Новини
Фонд Новинского поддержал семьи пострадавших в одесской трагедии 2 мая, - СМИ

Фонд Новинского поддержал семьи пострадавших в одесской трагедии 2 мая, - СМИ

Встреча с родственниками жертв 2 мая . Фото: trassae95.com
Встреча с родственниками жертв 2 мая . Фото: trassae95.com

Пять лет, прошедшие с трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, окончательно убедили родственников и близких жертв одесской трагедии в античеловечности нынешней украинской власти, - сообщает пресс-служба "Оппозиционного Блока" - команды Вадима Новинского, передает одесское издание "Трасса Е-95".

Семьи погибших в Доме профсоюзов полностью лишены социальной поддержки со стороны государства. Более того, всё это время пять лет без обвинительных приговоров в следственных изоляторах Одессы, Николаева и Херсона содержатся одесситы, на которых действующая власть, не ожидая суда, заранее навесила ярлыки "предателей Родины".

На очередной встрече с родственниками пострадавших народный депутат Украины VII созыва Светлана Фабрикант и команда "Оппозиционного блока"; Одесской области передали семьям сертификаты на оздоровление детей и наметили пути помощи тем, чьи близкие удерживаются под стражей до окончания расследования. Как и пообещал при предыдущем общении, поддержку оказал лидер парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и его Международный благотворительный фонд в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Итоги нескольких встреч с родственниками жертв 2 мая подвела член команды Вадима Новинского Светлана Фабрикант.

"У родственников погибших, в том числе воспитывающих детей, абсолютно нет никого социального статуса, например, жертв политических репрессий, который позволил бы им, во-первых, получать соответствующие пособия, а, во-вторых, чувствовать себя полноценными гражданами в родной стране. Сейчас мы договорились о координации действий юристов и предоставлении адвокатов для заключённых в СИЗО без обвинения людей. Есть необходимость принятия закона, придающего особый статус семьям жертв одесской трагедии. И, конечно, необходимо максимально распространить реальную информацию о страшных событиях 2 мая 2014 год и привлечь к ответственности заказчиков трагедии. Мы договорились о том, что депутаты от "Оппозиционного блока"; Одесских областного и городского советов продолжат оказывать консультационную и организационную поддержку. Работы у нас, у всех вместе, очень и очень много!", - заявила Светлана Фабрикант.

Присутствующие члены семей родственников погибших 2 мая и тех, кто находится в заключении, просили передать благодарность за неравнодушие Вадиму Новинскому. Именно он и члены его команды не только адресно помогают потерпевшим, но и делают сегодня всё возможное, чтобы правдивая история о той трагедии максимально скоро пережила пятилетний период намеренно замалчивания, получила международную огласку, а виновные в произошедшем понесли справедливое наказание.

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