подписаться на рассылку
26.25 26.65
29.2 29.9
˟
08 мая 2019, среда, 08:45 387
Экономика 2019-05-08T08:51:04+03:00
Українські Новини
ДТЭК заявляет о недостоверности информации, озвученной топ-менеджером Sany в адрес компании

ДТЭК заявляет о недостоверности информации, озвученной топ-менеджером Sany в адрес компании

Информация, озвученная генеральным директором Sany Heavy Equipment Чжан Чжихонем в адрес компании, является недостоверной. Об этом сообщает "Сегодня".

Как говорится в сообщении компании, ДТЭК требует опровергнуть данную информацию.

В случае отсутствия опровержения компания оставляет за собой право обратиться в суд для защиты чести и деловой репутации.

За 14 лет ДТЭК инвестировал в добычу угля более $3,3 млрд, включая закупку горнодобывающего оборудования у ведущих мировых производителей. Все закупки осуществляются в соответствии с тендерной процедурой на электронной торговой площадке.

Два проходческих комбайна EBZ-160 производства "Xiangtan Huaxing Material Co.,Ltd." (Китай) были приобретены компанией в 2017 году и с тех пор находятся в промышленной эксплуатации на предприятиях ДТЭК Павлоградуголь и ДТЭК Добропольеуголь. Вопросов к качеству работы техники у компании нет, подчеркнули в компании.

Ранее генеральный директор китайской компании Sany Heavy Equipment заявил, что компания ДТЭК якобы закупила в КНР некачественное горно-шахтное оборудование по очень низкой цене.

Больше новостей о: ДТЭК

Архив
Новости
Иран заявил о частичном выходе из ядерной сделки 09:56
Фонд Новинского поддержал семьи пострадавших в одесской трагедии 2 мая, - СМИ 09:36
Сегодня Кабмин утвердит концепцию развития "Борисполя" на следующие 25 лет 09:34
Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения 09:26
На Алтае на группу туристов-студентов сошла лавина: погибли 7 человек 09:14
больше новостей
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
полковник Александр Астахов. Фото: пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил
Правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень 12:54
больше новостей
Петр Порошенко. Фото: сайт Президента Украины
Порошенко вызвали на допрос в ГПУ на 7 мая 14:14
Зеленский хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 16:09
Генпрокуратура хочет силой привести Порошенко на допрос 10:52
Ирпень: старшеклассников выгоняют из родной школы в виртуальный лицей 18:54
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok