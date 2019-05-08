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08 мая 2019, среда, 08:14 63
Политика мира 2019-05-08T08:14:32+03:00
Українські Новини
Украину избрали в состав двух комиссий ООН

Украину избрали в состав двух комиссий ООН

Соответствующее решение было принято во вторник, 7 мая. Фото: cbsnews.com
Соответствующее решение было принято во вторник, 7 мая. Фото: cbsnews.com

Украину избрали в состав двух комиссий ООН - Комиссии по народонаселению и развитию и Комиссии по наркотическим средствам. Об этом сообщает  Twitter Постоянного представительства Украины при ООН. Соответствующее решение было принято во вторник, 7 мая.

"Сегодня украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (на 2020-2023 годы) и в Комиссии по народонаселению и развитию (на 2020-2024 годы)", - говорится в сообщении.

К полномочиям Комиссии по народонаселению и развитию относятся проблемы народонаселения, стратегий его интеграции и развития, формирования советов правительственной политики в этой области.

Комиссия ООН по наркотическим средствам и ее секретариат в форме Управления ООН по наркотикам и преступности занимается борьбой с распространением наркотиков, преступлениями, связанными с их нелегальным изготовлением и распространением.

Напомним, что Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека. 15 декабря 2016 года Генеральная ассамблея ООН избрала Украину непостоянным членом Совбеза ООН на 2016-2017 годы.

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