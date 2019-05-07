Украинец пытался ввезти в Россию взрывчатку через харьковскую границу

Пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни 7 мая задержали гражданина Украины при попытке ввезти в Россию взрывчатку в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область).

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Восточного регионального Управления Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.

В пункт пропуска прибыл автомобиль Nissan, на котором в Россию направлялся гражданин Украины.

"Во время осмотра автомобиля произошло срабатывание служебной собаки пограничников, натренированной на поиск оружия и взрывчатки", - сказано в сообщении.

В ходе дальнейшего осмотра правоохранители обнаружили в газовом баллоне транспортного средства 56 банок с надписью Creatine, наполненных веществом, похожим на порох.

Вещество изъято и направлено на экспертизу.

В правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, которое содержит признаки уголовного преступления по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

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