Украинец пытался ввезти в Россию взрывчатку через харьковскую границу

Пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни 7 мая задержали гражданина Украины при попытке ввезти в Россию взрывчатку в международном автомобильном пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область).\r\nОб этом сказано в сообщении пресс-службы Восточного регионального Управления Госпогранслужбы, передают Українськi Новини.\r\nВ пункт пропуска прибыл автомобиль Nissan, на котором в Россию направлялся гражданин Украины.\r\n"Во время осмотра автомобиля произошло срабатывание служебной собаки пограничников, натренированной на поиск оружия и взрывчатки", - сказано в сообщении.\r\nВ ходе дальнейшего осмотра правоохранители обнаружили в газовом баллоне транспортного средства 56 банок с надписью Creatine, наполненных веществом, похожим на порох.\r\nВещество изъято и направлено на экспертизу.\r\nВ правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, которое содержит признаки уголовного преступления по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, житель Мариуполя пытался вывезти из оккупированных территорий тротиловые шашки.\r\nТакже в Запорожье задержали двух мужчин, которые торговали оружием и боеприпасами из зоны ООС, а в одном из запорожских кафе обнаружили тайник с боеприпасами.