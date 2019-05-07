Колумбийский кокаин перевозили в ведрах с краской в порту Одессы

Одесская таможня Государственной фискальной службы и управление Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили преступников, перевозивших кокаин в ведрах со строительным материалом.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українськi Новини.

В сообщении сказано, что преступники пытались через морской торговый порт "Южный" в Одессе переправить партию наркотиков из Колумбии.

Для этого они смешали кокаин с лакокрасочными материалами, чтобы законно ввезти его в Украину, а позже выделить его в нарколаборатории.

Ведра с кокаином. Фото: ГФС

Таможенники определили, что груз имеет потенциально высокий риск для перемещения наркотиков, и отобрали образцы груза для экспертизы.

Эксперты Одесского управления по вопросам экспертиз и исследований Департамента налоговой и таможенной экспертизы ГФС в отобранных образцах обнаружили кокаин.

В частности, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика.

Вес задержанного груза составляет около 19,5 тонн, общее количество чистого наркотика будет определено после проведения экспертизы.

По данному факту одесские таможенники направили в правоохранительные органы уведомление об уголовном правонарушении по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, в порту в Одесской области нашли кокаина более чем на $1 млн.

Также в Харьковской области у мужчины нашли экстази и кокаин на 2,5 млн грн.

Тем временем к берегам Черного моря в Румынии прибило 130 кг чистого кокаина.