Колумбийский кокаин перевозили в ведрах с краской в порту Одессы

Одесская таможня Государственной фискальной службы и управление Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили преступников, перевозивших кокаин в ведрах со строительным материалом.\r\nОб этом говорится в сообщении ГФС, передают Українськi Новини.\r\nВ сообщении сказано, что преступники пытались через морской торговый порт "Южный" в Одессе переправить партию наркотиков из Колумбии.\r\nДля этого они смешали кокаин с лакокрасочными материалами, чтобы законно ввезти его в Украину, а позже выделить его в нарколаборатории.\r\nВедра с кокаином. Фото: ГФС\r\nТаможенники определили, что груз имеет потенциально высокий риск для перемещения наркотиков, и отобрали образцы груза для экспертизы.\r\nЭксперты Одесского управления по вопросам экспертиз и исследований Департамента налоговой и таможенной экспертизы ГФС в отобранных образцах обнаружили кокаин.\r\nВ частности, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика.\r\nВес задержанного груза составляет около 19,5 тонн, общее количество чистого наркотика будет определено после проведения экспертизы.\r\nПо данному факту одесские таможенники направили в правоохранительные органы уведомление об уголовном правонарушении по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в порту в Одесской области нашли кокаина более чем на $1 млн.\r\nТакже в Харьковской области у мужчины нашли экстази и кокаин на 2,5 млн грн.\r\nТем временем к берегам Черного моря в Румынии прибило 130 кг чистого кокаина.