Колумбійський кокаїн перевозили у відрах з фарбою в порту Одеси

Одеська митниця Державної фіскальної служби і управління Служби безпеки України в Одеській області викрили злочинців, які перевозили кокаїн у відрах із будівельним матеріалом.\r\nПро це сказано в повідомленні ДФС, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні сказано, що злочинці намагалися через морський торговельний порт "Південний" в Одесі переправити партію наркотиків із Колумбії.\r\nДля цього вони змішали кокаїн із лакофарбовими матеріалами, щоб законно ввезти його в Україну, а пізніше виділити його в нарколабораторії.\r\nВідра з кокаїном. Фото: ДФС\r\nМитники визначили, що вантаж має потенційно високий ризик для переміщення наркотиків, і відібрали зразки вантажу для експертизи.\r\nЕксперти Одеського управління з питань експертиз і досліджень Департаменту податкової та митної експертизи ДФС у відібраних зразках виявили кокаїн.\r\nЗокрема, в деяких 30-кілограмових відрах міститься близько 3 кг цього наркотику.\r\nВага затриманого вантажу становить близько 19,5 тонн, загальну кількість чистого наркотику буде визначено після проведення експертизи.\r\nЗа цим фактом одеські митники направили у правоохоронні органи повідомлення про кримінальне правопорушення за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в порту в Одеській області кокаїну знайшли більш ніж на $1 млн.\r\nТакож в Харківській області у чоловіка знайшли екстазі і кокаїн на 2,5 млн грн.\r\nТим часом до берегів Чорного моря в Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну.