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07 травня 2019, вівторок, 20:39 22
Силові структури 2019-05-07T21:23:03+03:00
Українські Новини
Колумбійський кокаїн перевозили у відрах з фарбою в порту Одеси

Колумбійський кокаїн перевозили у відрах з фарбою в порту Одеси

Відра з кокаїном. Фото: ДФС
Відра з кокаїном. Фото: ДФС

Одеська митниця Державної фіскальної служби і управління Служби безпеки України в Одеській області викрили злочинців, які перевозили кокаїн у відрах із будівельним матеріалом.

Про це сказано в повідомленні ДФС, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що злочинці намагалися через морський торговельний порт "Південний" в Одесі переправити партію наркотиків із Колумбії.

Для цього вони змішали кокаїн із лакофарбовими матеріалами, щоб законно ввезти його в Україну, а пізніше виділити його в нарколабораторії.

Відра з кокаїном. Фото: ГФСВідра з кокаїном. Фото: ДФС

Митники визначили, що вантаж має потенційно високий ризик для переміщення наркотиків, і відібрали зразки вантажу для експертизи.

Експерти Одеського управління з питань експертиз і досліджень Департаменту податкової та митної експертизи ДФС у відібраних зразках виявили кокаїн.

Зокрема, в деяких 30-кілограмових відрах міститься близько 3 кг цього наркотику.

Вага затриманого вантажу становить близько 19,5 тонн, загальну кількість чистого наркотику буде визначено після проведення експертизи.

За цим фактом одеські митники направили у правоохоронні органи повідомлення про кримінальне правопорушення за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, в порту в Одеській області кокаїну знайшли більш ніж на $1 млн.

Також в Харківській області у чоловіка знайшли екстазі і кокаїн на 2,5 млн грн.

Тим часом до берегів Чорного моря в Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну.

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