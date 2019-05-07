Полиция начала расследовать смерть осужденного в СИЗО в Луцке

Следователи Луцкого отделения полиции 7 мая начали расследовать смерть 44-летнего осужденного в cледственном изоляторе в Луцке. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.

"Сегодня ночью в дежурную часть Луцкого отдела полиции поступило сообщение о том, что в следственном изоляторе умер 44-летний осужденный", - говорится в нем.

Следователи по данному факту начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Сообщение о смерти осужденного поступило на линию службы "102" полиции около четырех часов ночи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции.

Умерший - уроженец Хмельницкой области.

С целью окончательного установления времени и причин смерти тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следователи Луцкого отдела полиции сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Проводится досудебное расследование.