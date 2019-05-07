Полиция начала расследовать смерть осужденного в СИЗО в Луцке

Следователи Луцкого отделения полиции 7 мая начали расследовать смерть 44-летнего осужденного в cледственном изоляторе в Луцке. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Волынской области, передают Українські Новини.\r\n"Сегодня ночью в дежурную часть Луцкого отдела полиции поступило сообщение о том, что в следственном изоляторе умер 44-летний осужденный", - говорится в нем.\r\nСледователи по данному факту начали уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.\r\nСообщение о смерти осужденного поступило на линию службы "102" полиции около четырех часов ночи.\r\nНа место происшествия выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции.\r\nУмерший - уроженец Хмельницкой области.\r\nС целью окончательного установления времени и причин смерти тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.\r\nСледователи Луцкого отдела полиции сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.\r\nСанкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.\r\nПроводится досудебное расследование.