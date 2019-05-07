Зарплата Климкина за апрель почти в пять раз превысила его должностной оклад

Заработная плата министра иностранных дел Павла Климкина за апрель составила 61,4 тыс. гривен, его заместителей - от 33,3 тыс. до 54,5 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 90,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Климкину в апреле, составила 61 419 гривен, из них должностной оклад - 13 600 гривен, надбавка за выслугу лет - 6 800 гривен, надбавка за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, - 2 720 гривен, надбавка за интенсивность труда - 13 600 гривен, премия - 13 600 гривен, командировочные - 8 379 гривен.

Зарплата заместителей министра Елены Зеркаль составила 33,3 тыс. гривен, Сергея Кислицы - 54,5 тыс. гривен, Василия Боднаря - 50,8 тыс. гривен, Егора Божка - 49 тыс. гривен и госсекретаря Андрея Зайца - 90,6 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Климкин задекларировал 780,4 тыс. гривен доходов за 2018 год.

Также Климкин заявил, что останется главой МИД, если взгляды Зеленского совпадут с его собственными.