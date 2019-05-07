Зарплата Клімкіна за квітень майже в п'ять разів перевищила його посадовий оклад

Заробітна плата міністра закордонних справ Павла Клімкіна за квітень становила 61,4 тис. гривень, його заступників - від 33,3 тис. до 54,5 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 90,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Клімкіну в квітні, становила 61 419 гривень, з них посадовий оклад - 13 600 гривень, надбавка за вислугу років - 6 800 гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 2 720 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 13 600 гривень, премія - 13 600 гривень, витрати - 8 379 гривень.

Зарплата заступників міністра Олени Зеркаль становила 33,3 тис. гривень, Сергія Кислиці - 54,5 тис. гривень, Василя Боднаря - 50,8 тис. гривень, Єгора Божка - 49 тис. гривень і держсекретаря Андрія Зайця - 90,6 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін задекларував 780,4 тис. гривень доходів за 2018 рік.

Також Клімкін заявив, що залишиться главою МЗС, якщо погляди Зеленського співпадуть з його власними.