Работника арсенала Минобороны подозревают в подготовке диверсии

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала работника арсенала Министерства обороны по подозрению в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сотрудники военной контрразведки СБУ предупредили подготовку спецслужбами РФ террористического акта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов", - сказано в нем.

Оперативники спецслужбы установили, что в начале текущего года представители российской спецслужбы завербовали работника арсенала.

Для этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Перед работником арсенала были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности о состоянии охраны, наличии и перемещении оружия.

Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины.

За выполнение поставленных задач спецслужбы РФ обещали материальную помощь, получение гражданства России с оформлением пенсии.

Работник арсенала был обеспечен необходимыми средствами связи и электронными каналами для передачи информации с ограниченным доступом.

Сопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через сеть Интернет.

Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить втягивание украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины.

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Как сообщали Українськi Новини, ранее у арсенала боеприпасов ВСУ зафиксировали незаконный беспилотник.

9 октября около 3:30 пожар и взрывы произошли на арсенале Министерства обороны около Ични Черниговской области.

Правоохранители считают основной версией происшествия диверсию российских спецслужб.