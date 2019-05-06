Работника арсенала Минобороны подозревают в подготовке диверсии

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала работника арсенала Министерства обороны по подозрению в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсии.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.\r\n"Сотрудники военной контрразведки СБУ предупредили подготовку спецслужбами РФ террористического акта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов", - сказано в нем.\r\nОперативники спецслужбы установили, что в начале текущего года представители российской спецслужбы завербовали работника арсенала.\r\nДля этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.\r\nПеред работником арсенала были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности о состоянии охраны, наличии и перемещении оружия.\r\nПолученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины.\r\nЗа выполнение поставленных задач спецслужбы РФ обещали материальную помощь, получение гражданства России с оформлением пенсии.\r\nРаботник арсенала был обеспечен необходимыми средствами связи и электронными каналами для передачи информации с ограниченным доступом.\r\nСопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через сеть Интернет.\r\nБлагодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить втягивание украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=cS09IFKvMJo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее у арсенала боеприпасов ВСУ зафиксировали незаконный беспилотник.\r\n9 октября около 3:30 пожар и взрывы произошли на арсенале Министерства обороны около Ични Черниговской области.\r\nПравоохранители считают основной версией происшествия диверсию российских спецслужб.