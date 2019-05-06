Макрофинансовая помощь ЕС зависит от своевременной реализации энергореформы, – Щелкунов

Президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что своевременная реализация второго этапа реформы рынка электроэнергии необходима для выполнения международных обязательств Украины, получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) и начала работы рынка на конкурентных началах.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

"Во-первых, это важно с целью адаптации нас в Европейский Союз в плане решения вопросов, связанных с Третьим энергетическим пакетом, соответствующие соглашения мы подписали. Во-вторых, выделение нам средств в сумме 500 млн евро для реформирования (макрофинансовая помощь ЕС). И третье - для Украины важно, чтобы этот рынок (рынок электроэнергии) реально работал как конкурентных рынок: чтобы были возможности у потребителя влиять на поставщика в зависимости от того, качественные, или некачественные услуги".

По словам эксперта, новый рынок предусматривает разделение энергетических компаний на производителя, поставщика и продавца, что позволяет усилить конкуренцию на рынке. "Для того, чтобы была конкуренция, была демонополизация. Соответственно потребитель может выбирать конкурентные цены, конкурентные возможности, выбирать тех поставщиков, которые его больше устраивают в плане экономической выгоды", - считает Щелкунов.

Напомним, с 1 июля планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы третьего энергопакета ЕС. Планируется переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, который предусматривает двусторонние соглашения между производителями и потребителями, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

22 апреля международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призывает оперативно провести заседание Координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии. Об этом говорится в совместном письме главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, директора Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Януша Копача, главы представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жана-Эрика де Загона, управляющего директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора миссии USAID в Украине Сьюзан Фритц.